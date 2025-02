“No me gusta”: Instagram prueba nuevo botón en comentarios y reels

La red social, Instagram, ha comenzado a probar un nuevo botón de “no me gusta” en los comentarios de las publicaciones y en los reels, así lo ha compartido el director de la red social, Adam Mosseri.

La res social, propiedad de Meta, tiene diferentes opciones para responder en los reels y en los comentarios de las publicaciones, entre ellas se encuentran: “me gusta”, “comentario”, “enviar”, “compartir”, entre otras.

Nuevo botón “no me gusta” en Instagram

Instagram está revolucionando la forma en que las personas interactúan por medio de los comentarios en las publicaciones y en los reels, la popular red social ha comenzado a probar un nuevo botón de “no me gusta”.

Este botón forma parte de los comentarios, cuya función permitirá a los usuarios señalar aquellos comentarios negativos, desagradables, o irrelevantes, la iniciativa anunciada por el propio Adam Mosseri, director de Instagram, busca mejorar la calidad de las conversaciones en la plataforma.

Además, el botón busca combatir el “hate” o los discursos de violencia u odio. Con esta herramienta, Instagram pretende clasificar los comentarios y dar mayor visibilidad a aquellos que sean bien recibidos por la comunidad, regalando un segundo plano en los comentarios que no aporten valor o resulten ofensivos.

Instagram nuevo botón | Threands: mosseri

Por medio de su cuenta de Threads, Adam Mosseri, director de Instagram, realizó el anuncio del nuevo botón:

“Es posible que algunos de ustedes hayan visto que estamos probando un nuevo botón junto a los comentarios en Instagram; esto brinda a las personas una forma privada de indicar que no se sienten bien con ese comentario en particular. Quiero ser claro: esto es una prueba, no hoy ningún recuento de disgusto y nadie sabrás si tocas el botón, con el tiempo, podremos integrar esta señal en la clasificación de comentarios para mover los comentarios que no me gusta hacia abajo. Nuestra esperanza es que esto pueda ayudar a que los comentarios en Instagram sean más amigables”, refirió.

¿Qué botones tiene Instagram?

Actualmente, los botones con los que cuenta la red social en los comentarios y en los reels son 5, “responder”, “ver traducción”, “enviar” y “me gusta”, estas herramientas han ayudado a tener una mayor conexión entre los usuarios.

El botón de “no me gusta”, solo se habilitó para algunas personas, ya que se encuentra en prueba, la función será de manera anónima, así que si te aparece esta nueva herramienta, utilízala de manera responsable.