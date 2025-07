Desenfrenada y polémica, así es la vida del boxeador Julio César Chávez Jr. La Fiscalía General de la República (FGR) lo viene investigando desde 2019 por presuntos nexos con el crimen organizado, principalmente, con el Cártel de Sinaloa.

En esos últimos seis años, siete peleas no tan cautivadoras, siempre cuestionado por su condición física, la trayectoria deportiva tal parece que se apagó y detonó el escándalo por problemas de drogas y alcohol.

“Todo bien, gracias a Dios, ando muy bien, me he sentido bien, me voy a operar la nariz, pero me he sentido bien y nada las cuestiones emocionales, todas las demás personas entré al anexo y pensé que todo iba a cambiar, que iba a estar bien”, dijo el boxeador en video.

Boxeador Julio César Chávez Jr. reconoció que conocía a Ovidio Guzmán

En el ojo del huracán, sus relaciones turbias. Julio César Chávez Jr. se casó con quien fuera la pareja del fallecido Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y hermano de Ovidio Guzmán, “El Ratón”.

De ese matrimonio con Edgar, hay una hija de la que se hizo cargo el boxeador. Sus tratos con Ovidio Guzmán, “El Ratón”, no eran rumor, pues él mismo lo reconoció en sus videos por redes sociales.

"¿El ratón? Él es tío de una, mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona, yo no sé lo que hizo en otro lado, verdad; no me gusta meterme yo. Cómo se portan conmigo, aquí los que, lo que no, no cuentan y eso puedo decir de la gente, no puedo decir nada más, mis respetos, no porque, de verdad, mis respetos para él, eh”, expresó Julio César Chávez Jr.

Como sacos de box, Julio César Chávez Jr. golpeaba a narcos

En marzo de 2023, la FGR solicitó una orden de aprehensión contra 13 sujetos relacionados con La Chapiza por delincuencia organizada y tráfico de armas. Fuerza Informativa Azteca (FIA) tuvo acceso al documento judicial.

Entre ellos aparecían Ovidio Guzmán López e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijos de “El Chapo”, pero el último implicado era justo, Julio César Chávez Carrasco.

De la investigación se desprende que el jefe de sicarios de Los Chapitos, Néstor Ernesto Pérez Salas, “El Nini”, le ordenaba al boxeador golpear a los miembros de su célula que cometían errores.

Los colgaban para que él arremetiera contra ellos, como un costal de entrenamiento dice la indagatoria. Hasta el momento solo se le vincula con estos hechos derivados de un par de llamadas telefónicas intervenidas en las que no menciona alguna otra actividad delictiva de Julio César Chávez Jr.