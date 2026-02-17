“Que vengan a dar la cara”: Grecia Quiroz pide que declaren enemigos políticos de Carlos Manzo

A casi cuatro meses del asesinato de Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió a la Fiscalía General de Michoacán para pedir que se investigue la línea política del crimen, al señalar que el líder del movimiento de la Sombreriza tenía varios enemigos políticos.

La actual presidenta municipal de Uruapan y viuda del exalcalde formalizó la denuncia contra tres figuras políticas de alto perfil , a quienes su esposo señaló en vida como posibles responsables en caso de que algo atentara contra su integridad.

Grecia Quiroz presenta denuncia y exige que se investigue la línea política

Este martes 17 de febrero, la edil arribó a la sede de la Fiscalía en Morelia acompañada por centenares de simpatizantes del movimiento La Sombreriza. Con consignas de justicia y exigencias claras, la alcaldesa afirmó que su presencia no fue solo simbólica.

La denuncia fue interpuesta contra Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos, a quienes Carlos Manzo señaló públicamente antes de su asesinato.

“En vida, Carlos denunció de manera formal y directa a Raúl Morón, a Leonel Godoy y al expresidente de Uruapan, Ignacio Benjamín Campos. Hoy vengo a declarar con elementos que considero suficientes para que se les mande llamar”, afirmó Quiroz.

Cabe recordar que Raúl Morón fue presidente municipal de Morelia de 2018 a 2021; Godoy, exgobernador de Michoacán, e Ignacio Campos, exalcalde de Uruapan; los tres, actualmente como simpatizantes del partido Morena.

“Que vengan a declarar, que den la cara”: Grecia Quiroz

Durante un chacaleo, Grecia Quiroz aseguró que su esposo dejó en vida una serie de videos en los que advierte que, en caso de que su integridad física estuviera en riesgo, se investigara directamente a estos personajes.

Materiales, explicó, que ya fueron integrados a la carpeta de investigación, siendo así elementos suficientes para que sean llamados a declarar.

“Si realmente no hay nada que los vincule con el homicidio de Carlos, que vengan; si no hay nada que temer, que vengan a declarar y que den la cara”, expresó.

La alcaldesa reconoció que las detenciones realizadas hasta ahora han sido relevantes para el avance del caso; sin embargo, insistió en que no puede descartarse el móvil político.

Recordó que su esposo sostuvo confrontaciones directas y públicas con los funcionarios morenistas, lo que, consideró, es motivo suficiente para que sean citados y se agoten todas las líneas de investigación.

Detienen a 3 personas más por el asesinato de Carlos Manzo

La denuncia ocurre horas después de que el fiscal Carlos Torres Piña confirmara la detención de tres presuntos implicados indirectos en el asesinato.

Los arrestos se realizaron en el municipio de Tarímbaro, en un operativo conjunto con fuerzas federales y la Marina durante el fin de semana pasado.

Según la Fiscalía, los detenidos estarían bajo las órdenes de Alejandro Baruc “N”, alias El Caos, operador cercano de Jorge Armando “N”, conocido como "El Licenciado", señalado como presunto autor intelectual del crimen.

