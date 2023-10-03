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VIDEO: ¡A balazos! Intentan robar tráiler en Circuito Exterior Mexiquense

Se registró un intento de robo sobre el Circuito Exterior Mexiquense, sujetos comenzaron a dispararle a un tráiler; el conductor nunca se detuvo.

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Escrito por: Daniel de Rosas

Hace unos días se reportó el intento de robo a un tráiler que circulaba por el Circuito Exterior Mexiquense; después de que la unidad pesada cruzara la caseta de Tultepec, dirigiéndose a Puebla.

Se reportó que conductor de tráiler sufrió una leve lesión en la oreja, debido a que los delincuentes intentaron robar la unidad mientras disparaban contra el parabrisas.

Disparan contra conductor de tráiler en intento de robo

En las imágenes se puede observar como un auto compacto color blanco intentan cerrarle el paso al conductor de tráiler, mientras comienzan a dispararle; sin embargo, el conductor de la unidad pesada no freno en ningún momento.

Se reportó que, a pesar de que las balas impactaran sobre el parabrisas del tráiler, no se registraron personas heridas.

Delincuentes logran darse a la fuga

Después de disparar unas cuantas veces y darse cuenta que el conductor de la unidad pesada no se detenía, los sujetos a bordo del automóvil compacto color blanco, decidieron darse a la fuga de inmediato.

Por otro lado, el chofer del tráiler llegó hasta la casera de Las américas en Ecatepec, en la que fue atendido por paramédicos, debido a que presentaba una pequeña lesión en la oreja tras los fragmentos del parabrisas.

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