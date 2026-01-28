VIDEO | Rescatan a un hombre de un intento de levantón en Puebla

¡Lo rescatan de un levantón! Un video que se encuentra circulando en redes sociales encendió las alertas en Puebla al mostrar el momento en que un hombre estuvo a punto de ser privado de su libertad mientras caminaba por la vía pública, en inmediaciones del bulevar Esteban de Antuñano, a la altura de un parque público.

Levantón en plena vía pública en Puebla

Las imágenes que circulan en redes sociales, generaron indignación y preocupación entre usuarios, derivaron en una rápida movilización de policías municipales que logró evitar el presunto levantón.

En el video se logra observar cómo la víctima es acorralada contra unas rejas por un hombre con gorra blanca, quien lo sujeta de la sudadera.

Momentos después, otro sujeto desciende del automóvil y, entre ambos, terminan por subirlo por la fuerza al vehículo y avanzando.

🚨⚠️GRABARON UN LEVANTÓN A PLENA LUZ DEL DÍA🎥😱🚓



🟡Así captaron el momento en que un hombre fue privado de su #libertad sobre el Bulevar Esteban de Antuñano y la calle Francisco Villa, en la ciudad de #Puebla, las autoridades anunciaron que la víctima ya fue encontrada con… pic.twitter.com/RvAiriMuFt — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) January 28, 2026

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla, en el video se observa cómo dos sujetos que viajaban a bordo de un automóvil color blanco intentan subir por la fuerza a un hombre que transitaba por la zona.

Policías frustran secuestro en Puebla

La intervención policial ocurrió tras la denuncia del hecho en redes sociales , lo que permitió que los elementos acudieran de inmediato al lugar donde presuntamente fue el levantón.

La oportuna reacción de los uniformados, el hombre no fue privado de su libertad y el intento de secuestro fue frustrado.

La SSC informó que, tras los hechos, la presunta víctima fue resguardada y trasladada a un hospital para que recibiera valoración médica, con el objetivo de descartar lesiones y atender cualquier afectación derivada del forcejeo y el impacto de la situación.

Hasta el momento, las autoridades no ha informado sobre personas detenidas ni ha dado a conocer más detalles sobre los sujetos que intentaron cometer el presunto levantón. Sin embargo, reiteró que se actuó conforme a los protocolos de atención y respuesta ante posibles delitos de alto impacto.