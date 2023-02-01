¡Baba de caracol! ¿Te atreverías a que recorran tu cara?

Un centro de belleza de Damasco, Siria, ofrece un tratamiento facial con baba de caracol donde cuatro animales viscosos recorren la cara y vaya que se ha vuelto popular.

Hermano y hermana, Mohammed y Riham al-Haffar, inauguraron su negocio en 2022, ellos se inspiraron en países vecinos donde la gente busca métodos naturales para su bienestar.

"Es una nueva técnica que se ha introducido en Siria. Hubo una gran participación porque la gente está dispuesta a volver a las cosas naturales, puras y orgánicas, porque los productos químicos siempre tienen efectos secundarios", contó Riham al-Haffar especialista en cuidado de la piel.

babade caracol|REUTERS/Firas Makdesi



Crian sus propios caracoles

Mohammed trajo a Siria huevos de caracoles albinos, creó un ambiente húmedo como el que necesitan estos animales y comenzó a criarlos; su hermana, Riham es especialista en cuidado de la piel.

Ahora cuentan con mil 500 ejemplares, "los caracoles son muy específicos. Algunos centros de belleza nos piden que les vendamos, pero no los van a poder criar. Necesitan cuidados y nutrición especiales, les extraemos las enzimas." contó Mohammed al-Haffar, criador de caracoles.

Además ofrecen un plus para el tratamiento facial con baba de caracol, "a cambio, tenemos un equipo especial que va a los centros de belleza donde realizan las sesiones", señaló Mohammed.

Belleza orgánica y natural

Una sesión del tratamiento facial de baba de caracol dura 30 minutos y cuesta el equivalente a mil 255 pesos mexicanos.

Diariamente, los clientes aumentan, "probé la terapia de baba de caracol en el extranjero y me ayudó mucho. Mi piel se volvió más suave y mis poros más pequeños. Me alegró mucho ver que la tienen en este centro y lo visitaré regularmente", contó la clienta, Maro.

"Nos gustaría llegar a un punto en el que ya no se usen químicos para el cuidado de la piel. Los productos químicos son efectivos pero no tanto como los caracoles. Hay centros especiales que están abiertos para este fin, en el extranjero".

caracoles en pecera baba de caracol|REUTERS/Firas Makdesi



¿Baba de caracol o secreción?

De acuerdo con dermatólogos, la baba de caracol es la que deja el animal cuando avanza y que el ingrediente que ayuda a la piel es la secreción que excreta ante determinados estímulos, incluso cuando está en peligro.

Estos expertos señalaron que la ahora conocida como baba de caracol contiene alatoína, sustancia que ayuda a la cicatrizacion de la piel, elimina celúlas muertas y estimula la renovación de nuevas.

