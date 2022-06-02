Autobuses que transportaban niños y niñas llegan vacíos a Ucrania

En total, ocho autobuses escolares llegaron a la plaza central de Lviv, Ucrania sin niños y niñas, como un recordatorio de los 243 menores asesinados desde el 24 de febrero, día en el que Rusia inició una operación militar especial en dicho país.

Autoridades colocaron en 243 asientos, muñecos de peluche y gafetes escolares con nombres de los niños y niñas, para los residentes de Lviv fue impactante, "es muy doloroso, es extremadamente doloroso" dijo Irina Azian.

La joven de 26 años se quedó sin palabras, "no tengo nada más que decir. Es aterrador. La muerte de cualquier ser humano es aterradora mientras que la muerte de un niño... Son nuestro futuro".

Today in Ukraine and across the region is International Day for the Protection of Children.



But instead of celebrating, Ukrainian children are living through devastating violence and fear. pic.twitter.com/YjRo3Uw5GE — UNICEF (@UNICEF) June 1, 2022

Entre el Día del niño en Ucrania y a casi 100 días de guerra

Los muñecos de peluche representaron a los 243 niños y niñas de Ucrania asesinados por los ataques lanzados por los rusos en diversas zonas del país, los cuales no se han detenido desde hace casi 100 días.

"Todavía no tenemos toda la información de los territorios actualmente ocupados, pero por lo que hoy se sabe, hay 446 niños heridos, 243 niños murieron y hay 139 desaparecidos", afirmó Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.

"Es imposible comprender el dolor de los padres que perdieron a sus hijos o de niños que perdieron sus extremidades. Estas son cosas horribles", describió Andriy Sadovyi, alcalde de Lviv.

De acuerdo con El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (en inglés UNICEF), a casi 100 días de guerra en Ucrania, 3 millones de niños y niñas que permanecen en Ucrania y más de 2 millones 200 mil pequeños que han huido a otros países necesitan ayuda humanitaria.

"I used to study at a school in Avdiivka and I liked it", says Vika, 7, while staying in a temporary refuge far away from her classroom and her home.



UNICEF and partners are working to restore access to education #ForEveryChild on the move in and outside of Ukraine. pic.twitter.com/mCjh11nRku — UNICEF (@UNICEF) June 2, 2022

¿Cuándo es el Día Universal del Niño?

La Organización de Naciones Unidas lo celebra el 20 de noviembre de cada año, porque fue ese día, pero de 1959, fue cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño.

Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo, tiene como objetivo enfocar la atención ante las situaciones actuales que enfrentan, así como los avances y conocimiento en sus derechos, sin olvidar trabajar los 365 días del año en su bienestar y desarrollo.