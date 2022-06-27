G7 promete apoyar a Ucrania “el tiempo necesario”

En una declaración conjunta el G7 prometió apoyar a Ucrania "durante el tiempo que sea necesario", apretando más las finanzas de Rusia con nuevas sanciones que incluyen una propuesta para limitar el precio del petróleo ruso.

El anuncio se produjo después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, contactó con los líderes del G7 en su cumbre en los Alpes bávaros a través de un enlace de video, pidiendo armas y defensas aéreas para tomar la delantera en la guerra contra Rusia en unos meses.

G7, sostegno compatto a Kiev - Si sta per concludere il summit delle 7 democrazie più ricche al mondo - Zelensky, in videoconferenza, ha chiesto più aiuto e i leader occidentali non si sono tirati in dietro https://t.co/GII6t6RYta pic.twitter.com/KXRqGmpiuD — RSI News (@RSInews) June 27, 2022

Sin embargo, los esfuerzos por unir al Sur Global a la causa ucraniana tuvieron menos éxito, ya que cinco países en desarrollo invitados a asociarse con el club de los países ricos se limitaron a firmar una declaración moderada en la que se elogiaba a los "valientes defensores de la democracia", sin referirse explícitamente a la invasión rusa de Ucrania.

La declaración del G7 propiamente tal tenía como objetivo señalar que sus miembros están listos para respaldar a Ucrania a largo plazo, en un momento en que la creciente inflación y la escasez de energía, impulsadas por la invasión de Rusia, han puesto a prueba la determinación de las sanciones de Occidente.

"Seguiremos brindando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático y apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", dijo el comunicado.

Los países del G7 dijeron que están listos para proporcionar compromisos de seguridad en un acuerdo de posguerra y enfatizaron que depende de Kiev decidir un futuro acuerdo de paz con Rusia. También indicaron que se habían comprometido o estaban listos para otorgar hasta 29.500 millones de dólares para Ucrania.

Rusia por primera vez incumplió el pago de sus bonos

Los anuncios se produjeron cuando la Casa Blanca dijo que Rusia había incumplido el pago de sus bonos soberanos extranjeros por primera vez en un siglo, una afirmación que Moscú rechazó.

Los países del G7, que generan casi la mitad de la producción económica mundial, quieren aumentar la presión sobre Rusia sin avivar una inflación ya de por sí vertiginosa que está causando tensiones internas y destrozando el sur global.

Las sanciones ampliadas también apuntarían al flujo de ingresos de Rusia por las exportaciones de oro, la producción militar de Moscú y los funcionarios instalados por Moscú en áreas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas.

La imposición del tope del precio del petróleo tiene como objetivo golpear el cofre bélico del presidente ruso, Vladimir Putin, al tiempo que reduce los precios de la energía.

"El doble objetivo de los líderes del G7 ha sido apuntar de forma directa a los ingresos de Putin, sobre todo a través de la energía, pero también minimizar los efectos indirectos y el impacto en las economías del G7 y el resto del mundo", dijo un funcionario estadounidense al margen de la cumbre.

Las sanciones occidentales han afectado duramente a la economía rusa y las nuevas medidas tienen como objetivo privar aún más al Kremlin de los ingresos petroleros. Los países del G7 trabajarían con países como India para limitar los ingresos que Putin puede seguir generando, dijo el funcionario de Washington.

India se ha abstenido de criticar a Rusia y proporcionó un mercado para el petróleo, el gas y el carbón rusos en su intento de equilibrar los lazos de larga data con Moscú y las relaciones con Occidente.

(Reporte de Andrea Shalal y Sarah Marsh, Angelo Amante y PhilBlenkinsop; escrito por Sarah Marsh y Matthias Williams; editado en español por Carlos Serrano

