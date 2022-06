Rusia suspende pago de bonos por primera vez en más de un siglo

La Casa Blanca declaró que Rusia suspendió el pago sus bonos internacionales por primera vez en más de un siglo, en concreto desde 1918, ya que las amplias sanciones han aislado al país del sistema financiero mundial, haciendo que sus activos sean intocables.

El “default” llega una vez finalizado el periodo de gracia para el abono de cerca de 100 millones de dólares en concepto de intereses de su deuda soberana, según informó este lunes la agencia Bloomberg.

Rusia acusa a Occidente del impago



El Kremlin, que dispone de dinero para hacer frente a los pagos gracias a los ingresos procedentes del petróleo y el gas, rechazó rápidamente las afirmaciones y acusó a Occidente de llevarle a un impago artificial.

La agencia internacional Bloomberg asegura hoy que los tenedores de eurobonos rusos no recibieron los pagos adeudados de dos emisiones de títulos de deuda: 26.5 millones de euros para bonos en euros y 71.25 millones de dólares para títulos en dólares. Por lo que, según Bloomberg, este domingo se produjo el primer incumplimiento desde 1918.

El pago debía realizarse antes del 27 de mayo

Los pagos de bonos de préstamos externos con vencimiento en 2026 y 2036 debían realizarse antes del 27 de mayo, pero los inversores no recibieron el dinero debido a las restricciones impuestas por las sanciones.

“Las noticias de esta mañana en torno a la constatación del impago de Rusia, por primera vez en más de un siglo, destacan lo fuertes que son las acciones que ha adoptado Estados Unidos junto a sus aliados y socios, así como lo dramático que ha sido el impacto en la economía de Rusia”, dijo un funcionario estadounidense al margen de una cumbre del G-7 en Alemania.

El último impago desde la revolución bolchevique

Los esfuerzos de Rusia por evitar lo que sería su primer gran impago de bonos internacionales desde la revolución bolchevique de hace más de un siglo se toparon con un obstáculo a finales de mayo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó efectivamente a Moscú para la realización de los pagos.

Un impago formal sería en gran medida simbólico, dado que Rusia no puede pedir préstamos internacionales en este momento y no lo necesita gracias a los abundantes ingresos por exportación de petróleo y gas. Sin embargo, lo más probable es que aumente sus costos de endeudamiento en el futuro.

Los pagos en cuestión son 100 millones de dólares en intereses de dos bonos, uno denominado en dólares y el otro en euros, que Rusia debía pagar el 27 de mayo.

El pasado miércoles, el presidente Vladímir Putin, promulgó un decreto estableciendo procedimientos temporales para cumplir con las obligaciones de la deuda externa y hacerlo en rublos, no en la moneda en la moneda en la que se hicieron los préstamos.

Al día siguiente, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, acusó a las contrapartes de rechazar efectuar pagos en divisas extranjeras, lo que, para nosotros, es una situación de fuerza mayor y crea condiciones de un impago artificial.

En una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el hecho de que los pagos hayan sido bloqueados por Euroclear debido a las sanciones occidentales a Rusia “no es nuestro problema”.

La cámara de compensación Euroclear no respondió a una solicitud de comentarios.

Tenedores de bonos revelan no haber recibido el pago

Algunos tenedores taiwaneses de bonos no habían recibido los pagos este lunes, dijeron fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Sin un plazo exacto especificado en el prospecto, los abogados dicen que Rusia podría tener hasta el final del siguiente día hábil para pagar a estos tenedores.

Las agencias de calificación crediticia suelen rebajar formalmente la calificación crediticia de un país para reflejar el no pago, pero esto no se aplica en el caso de Rusia, ya que la mayoría de las agencias ya no califican al país.