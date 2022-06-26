Reunidos en Alemania, líderes del G7 anuncian embargo al oro ruso

Los miembros del Grupo de los Siete, G7 países más ricos anunciaron el domingo una prohibición a las importaciones de oro ruso, al comienzo de una cumbre del G7 en los Alpes bávaros bajo la sombra de la guerra en Ucrania y sus consecuencias que van desde la escasez de energía hasta una crisis alimentaria.

La medida de Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón y Canadá es parte de los esfuerzos para endurecer las sanciones a Moscú y cortar sus medios para financiar la invasión de Ucrania, más de cuatro meses después del inicio del conflicto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, llama a la invasión "una operación militar especial".

Sanctions update:



New Russian gold will no longer be allowed to be exported to the UK, US, Japan and Canada – targeting Putin’s war machine.



UK import restrictions now apply to over £13.5 billion of Russian exports. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) June 26, 2022

"Las medidas que hemos anunciado hoy afectarán directamente a los oligarcas rusos y atacarán el corazón de la maquinaria de guerra de Putin", dijo el primer ministro británico, Boris Johnson, en un comunicado.

"Necesitamos privar al régimen de Putin de su financiación.El Reino Unido y nuestros aliados están haciendo precisamente eso".

Un alto funcionario de la administración estadounidense dijo que el G7 haría un anuncio oficial sobre la prohibición de importar oro el martes.

Las exportaciones de oro ruso equivalieron 12.600 millones de libras (15.450 millones de dólares) el año pasado y los rusos más ricos han estado comprando lingotes para reducir el impacto financiero de las sanciones occidentales, dijo el gobierno británico.

Además de la prohibición de importar oro, los líderes del G7 también estaban teniendo conversaciones "realmente constructivas" sobre un posible tope de precio en las importaciones de petróleo ruso, dijo una fuente del gobierno alemán.

Mensaje de unidad

La cumbre de tres días se lleva a cabo en un contexto aún más oscuro que el del año pasado, cuando los líderes británicos,canadienses, franceses, alemanes, italianos, japoneses y estadounidenses se reunieron por primera vez desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

El aumento de los precios mundiales de la energía y los alimentos está afectando el crecimiento económico a raíz del conflicto en Ucrania, con la advertencia de las Naciones Unidas de una "crisis mundial de hambre sin precedentes".

Se espera que los líderes del G7 muestren un frente unido para apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario y aumentar la presión sobre el Kremlin, aunque querrán evitar sanciones que podrían avivar la inflación y exacerbar la crisis del costo de vida que afecta a sus propias poblaciones.

También se espera que los líderes del G7 discutan opciones para abordar el aumento de los precios de la energía y reemplazar las importaciones rusas de petróleo y gas.

La cumbre también brinda una oportunidad para que elcanciller alemán, Olaf Scholz, demuestre un liderazgo más asertivo en la crisis de Ucrania.

