Inicia en Alemania la cumbre del G7, Ucrania el tema principal

Alemania alberga la reunión del G7 que agrupa a los países más poderosos del mundo, la guerra en Ucrania y la inflación son los principales temas

En medio de estrictas medidas de seguridad, incian los trabajos del G7, que agrupa a los países más poderosos del mundo. Esta vez reunidos en el palacio bávaro de Elmau.

Los líderes de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido discutirán durante dos días varios temas teniendo en el centro la guerra de Ucrania. El G7 tiene que decidir si apoyará la sugerencia de Estados Unidos de introducir un límite de precio en el petróleo ruso. Rusia solía ser parte de este grupo.

We’re wheels down in Germany for the G7.



I look forward to conversations around our nations’ shared values and priorities: climate, development infrastructure, global health security, and shaping the rules of the road for the economy and technology for decades to come. pic.twitter.com/M63vwWXyht — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Reuniones bilaterales

En la antesala de la reunión, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente estadounidense Joe Biden se reunieron para una conversación bilateral. Los dos jefes de Estado discutirán la agenda de la cumbre del G7.

Biden se centró en la estrecha asociación entre Alemania y la unidad del G7 contra la guerra de Rusia en Ucrania antes de que comenzara la reunión y agradeció a Scholz por su trabajo desde que Scholz se convirtió en canciller alemán el año pasado.

German Chancellor Olaf Scholz and U.S. President Joe Biden talk during a bilateral meeting ahead of the G7 leaders summit at Bavaria’s Schloss Elmau castle, near Garmisch-Partenkirchen, Germany, June 26, 2022. REUTERS/Jonathan Ernst|JONATHAN ERNST/REUTERS

Cuatro países del G7 prohibirán importaciones de oro ruso

El gobierno británico anunció hoy que el Reino Unido, Canadá, Japón y Estados Unidos prohibirán las importaciones de oro ruso, en un nuevo paquete de sanciones por la operación militar de Moscú en Ucrania.

De acuerdo con el texto, las exportaciones de oro representaron un ingreso de 12 mil 600 millones de libras esterlinas (cerca de 16 mil millones de dólares) para la economía rusa el año pasado.

La medida, que según el primer ministro Boris Johnson tiene como objetivo golpear directamente a los "oligarcas rusos" e "impactar en la maquinaria de guerra" del presidente Vladimir Putin, fue anunciada en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) .

Rusia lanzó el 24 de febrero pasado lo que el presidente Vladimir Putin calificó como una operación militar especial en Ucrania, luego que las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk le solicitaran ayuda para repeler el aumento de la agresión y los bombardeos por parte de las fuerzas armadas ucranianas.

El Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte acusan a Putin de lanzar una invasión en gran escala contra el país vecino, e implementaron sanciones económicas y financieras contra Moscú.