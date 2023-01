“No renunciaré" asegura Dina Boluarte, presidenta de Perú

En Perú las protestas de cientos de personas que han manifestado su desacuerdo con la destitución del presidente Pedro Castillo y con la designacion de Dina Boluarte como presidenta han dejado hasta el momento 49 muertos, 21 de ellas en la última semana. Ante estos acontecimientos la presidenta Boluarte se dirigió a la nación en un mensaje televisado en el que por un lado pidió perdón a quienes consideran que su gobierno no ha hecho lo suficiente para tomar el control de la situación.

“En los últimos 10 miles de peruanas y peruanos han salido a las calles para expresar su descontento por las demandas insatisfechas. Como presidenta, como madre, como mujer, entiendo y comparto su indignación. El Estado tiene una gran deuda con el país en especial con el Perú profundo, asimismo no puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanas y peruanos en las protesta tanto de nuestros compatriotas civiles, como del policía que perdió la vida, pido perdón por esta situación y por lo que no se haya dejado de hacer para evitar esos acontecimientos trágicos pero así como pido perdón”, dijo Boluarte en su discurso.

La presidenta tambien hizo un llamado a la paz y a que los peruanos rechacen la violencia, recordó que el peruano, es un pueblo pacífico y que no hay razón para volver a los tiempos de terrorismo. Boluarte dijo que a pesar de la inconformidad, el bloqueo de carreteras, de zonas turisticas y destrozo de comercios, afecta a la ciudadanía y también causa estragos en la economía nacional.

Construyamos un país, donde predomine la paz y la tranquilidad.

Boluarte dijo que se abrió una investigación sobre las muertes registradas ya que según ella, las balas que mataron a las víctimas no son de un calibre usado por las fuerzas del orden. La mayoría de las protestas se han registrado en el sur del país de manera particular en Puno, a donde dijo ha enviado una comisión del gobierno federal que no ha sido recibida por las autoridades locales.

“No renunciaré": Boluarte

La mandataria dijo que las peticiones de su renuncia vienen de grupos que se dicen de izquierda y que es un pequeño grupo quienes aseguró que no renunciará pues su deber es con el pueblo peruano hasta llevarlo a unas elecciones en que de manera democrática y transparente elijan a las nuevas autoridades.