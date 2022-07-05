Regresan los festejos del 4 de julio a EU después de dos años

Miles de estadounidenses participaron en la celebraciones del 4 de julio, luego de dos años suspendidas debido a la pandemia de Covid-19. A pesar del tiroteo en Illinois, en el que murieron 6 personas, las celebraciones continuaron en distintas ciudades del país con conciertos multitudinarios.

Se llevó a cabo el Festival Smithsonuan Folklife , un desfile por Constitution Avenue y también regresó la Orquesta Nacional de EU al Capitolio. El punto cúspide del evento fue el despliegue de pirotecnia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su familia observaron el espectáculo de música y fuegos artificiales desde la Casa Blanca.

Tune in as I deliver remarks this Independence Day. https://t.co/ceHWU8PuSB — President Biden (@POTUS) July 4, 2022

Los eventos comenzaron desde las primeras horas del día y terminaron al final de la jornada.

El más espectacular fue en Nueva York, pero las grandes ciudades también tuvieron festejos con la participación de artistas de talla internacional.

El concurso de comer Hot Dogs

El concurso de comer Hot Dogs también es una tradición, este año Joey Chestnut se convirtió en el rey de la competencia. Comió 63 de estos sándwiches en 10 minutos. Este hombre ha ganado esta competencia 15 veces en 16 años.

World Champion Joey Chestnut rises his arm after being weigh-in ahead of Nathan’s Famous Fourth of July International Hot Dog-Eating Contest in New York, U.S., July 1, 2022. REUTERS/Eduardo Munoz|EDUARDO MUNOZ/REUTERS

En este día los estadounidenses celebran en familia, incluso viajan para participar en comidas en las que tradicionalmente preparan barbacoas y ondean su bandera mostrándose orgullosos de ser americanos.

La tradición del uso de fuegos artificiales en esta fiesta data de 1776 cuando se firmó la Declaración de Independencia. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adam escribió una carta a su esposa el 3 de julio, después de que el Congreso votó por la independencia.

En el texto le contaba a su esposa que imaginaba un cielo brillante que haría honor a las 13 colonias que se independizarían de Gran Bretaña el 4 de julio.

