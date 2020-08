Trump avala que médicos se nieguen a practicar abortos o atender a personas que no hablen inglés

13 de julio.- Los doctores de EUA ahora podrán negarse a realizar abortos y cirugías de reasignación de sexo para personas transexuales luego de que Donald Trump avalara esta norma el viernes 12 de junio.

Dicha norma sitituye a otra aprobada en 2016 por el expresidente Barack Obama, quien incluyó una definición amplia de género, que podía ser “hombre, mujer, ninguno o una combinación de hombre y mujer”.

La nueva ley de Trump dará protección legal a los doctores que se nieguen a atender pacientes transexuales y que no quieran practicar abortos con base en sus creencias.

Esta regulación también dejará sin protección a pacientes que no hablan inglés y que no tendrán acceso a un servicio de traducción, además de que las personas con discapacidades no podrán pedir ayuda a los hospitales para acceder a las instalaciones.