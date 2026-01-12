Falta de resultados en seguridad tensa relación entre México y EU; rechazan intervención extranjera.

A una semana de la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela por elementos militares de Estados Unidos, el tema de la soberanía y la seguridad regional volvió al centro del debate en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó de manera tajante que una acción de ese tipo pueda replicarse en territorio nacional, en un contexto marcado por la presión del gobierno estadounidense para que México adopte medidas más contundentes contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo.

Inseguridad y crimen organizado colocan a México bajo la lupa de Washington

Senadores de diversas fuerzas políticas coincidieron en que la persistencia de la violencia y el avance del crimen organizado han generado inquietud en Washington, lo que ha tensado la relación bilateral. Para algunos actores políticos, esta falta de resultados abre la puerta a presiones externas cada vez más fuertes.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que la ausencia de una estrategia eficaz contra la inseguridad ha debilitado la posición de México frente a Estados Unidos. Afirmó que la incapacidad del actual gobierno para frenar la violencia no solo afecta a la población mexicana, sino que también compromete la relación con su principal socio comercial.

“La incapacidad de Morena para frenar la violencia y el avance de los cárteles no solo pone en riesgo la seguridad del pueblo de México, también compromete la relación con Estados Unidos y la estabilidad del hemisferio”, afirmó.

Moreno fue más allá al acusar una supuesta colusión entre autoridades y grupos criminales, señalando que los discursos oficiales no se han traducido en resultados reales y que México requiere acciones concretas, no narrativas políticas.

Y así es el encargado de construir la reforma electoral que quiere la narcodictadura de Morena. ¿¡Cómo se atreve a decir que el @INEMexico no debe ser autónomo!?



Es una confesión descarada de sus intenciones: consolidar la dictadura en México, eliminar contrapesos y someter la… pic.twitter.com/HuJpuI4JuT — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 12, 2026

Sheffield pide atender la seguridad del país; Murat descarta intervención de EU

El debate también alcanzó a legisladores de Morena. El senador Ricardo Sheffield reconoció que, ante el actual contexto internacional y la política exterior de Estados Unidos, no es posible descartar por completo ningún escenario. No obstante, subrayó que el reclamo principal debe centrarse en la seguridad interna del país, no en complacer a otro gobierno, sino en cumplir con la ley y responder a las exigencias de la ciudadanía.

En contraste, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, rechazó que exista riesgo de una intervención militar en México o en América Latina. Aseguró que la comunicación entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump ha sido constante y efectiva, y destacó cifras presentadas por el gobierno federal sobre la disminución del tráfico de fentanilo y de delitos de alto impacto.