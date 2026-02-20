Tamales con fentanilo: qué es esta droga y cuáles son los efectos en el cuerpo

La confirmación de fentanilo en el organismo de una niña de 10 años, tras un presunto caso de intoxicación alimentaria en Puebla, encendió las alertas sobre los riesgos de esta sustancia y sus efectos en el cuerpo. El caso, relacionado con el consumo de tamales, puso en el centro de la atención pública qué es esta droga, por qué es tan peligrosa y cómo puede afectar la salud.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un grupo de opioides sintéticos con efecto narcótico, caracterizado por su alta potencia: es más de 100 veces más potente que la morfina y más de 50 veces más potente que la heroína.

En el ámbito médico se utiliza para el manejo de dolores crónicos intensos o disruptivos, así como anestésico en procedimientos quirúrgicos.

¿Cuáles son los síntomas del fentanilo?

Euforia

Alucinaciones y delirio

Analgesia

Confusión y/o somnolencia

Náuseas

Mareos

Fatiga

Dolor de cabeza

Estreñimiento

Constipación

Pérdida de la consciencia

Rigidez muscular

¿Qué causa el fentanilo en el cuerpo?

No obstante, también conlleva riesgos graves. Puede causar depresión respiratoria, que puede conducir a la muerte, anemia y edema periférico.

Además, se asocia con el rápido desarrollo de tolerancia y con dependencia física y psíquica. Otros posibles riesgos incluyen paro cardíaco o reacción anafiláctica grave, daño en las estructuras de la nariz si se huele o inhala, problemas respiratorios si se fuma, desnutrición con pérdida de peso, sedación crónica, apatía, irregularidad menstrual y síndrome de abstinencia.

En cuanto al tratamiento, el abordaje contempla terapia cognitivo-conductual, intervenciones motivacionales, manejo de contingencias o incentivos motivacionales, reducción de riesgos y daños, así como tratamiento farmacológico a cargo de especialistas e intervenciones familiares.

Niños resultan intoxicados con fentanilo tras comer tamales

De acuerdo con información del Gobierno de Puebla, siete niños de entre 2 y 11 años fueron atendidos en el Hospital General de Huauchinango tras presentar síntomas de probable intoxicación alimentaria, presuntamente relacionada con el consumo de tamales.

Seis de los menores evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta; sin embargo, una niña de 10 años permanece bajo vigilancia médica luego de que estudios toxicológicos confirmaran la presencia de fentanilo en su organismo.

El Gobierno del Estado de Puebla informa que, en relación a la presunta intoxicación de algunos menores de edad registrada en el municipio de Huauchinango, las autoridades ministeriales realizan las indagatorias correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos.



Reconoce… pic.twitter.com/mdkxcZWdMc — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) February 19, 2026

Tras recibir atención médica oportuna y supervisión, la pequeña de 10 años dejó el hospital junto con los demás menores, todos en recuperación.