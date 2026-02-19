Dan de alta a niña que dio positivo a fentanilo tras comer tamales en Puebla

La Secretaría de Salud de Puebla informó que la última de siete menores intoxicados tras consumir tamales en Huauchinango fue dada de alta médica este miércoles 18 de febrero de 2026. El caso había generado preocupación tras confirmarse que una de niña de 10 años, dio positivo a fentanilo en pruebas toxicológicas.

Las autoridades detallaron que los siete menores presentaron síntomas de intoxicación como vómito, desorientación y deshidratación, por lo que fueron atendidos en el Hospital General de Huauchinango desde que se reportó el episodio.

Tras recibir atención médica oportuna y supervisión, la última paciente dejó esta mañana el hospital junto con los demás menores, todos en recuperación.

¿Qué ocurrió y qué encontraron los estudios?

El incidente fue reportado después de que los menores consumieran tamales vendidos en la calle, por lo que se activaron protocolos de emergencia para atender a los afectados.

Una niña, tras someterse a estudios toxicológicos, arrojó resultado positivo al fentanilo, una droga opiácea sintética de alta potencia que representa un riesgo serio para la salud, especialmente en menores.

Las autoridades señalaron que el resto de los menores continúan en observación médica antes de recibir el alta completa, aunque todos presentan evolución favorable.

Autoridades investigan el origen de la intoxicación

La Secretaría de Salud estatal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Puebla y autoridades municipales, inició una investigación para determinar el origen de los tamales y cómo pudieron contener sustancias tóxicas, incluido el fentanilo. También se busca establecer responsabilidades administrativas o penales en caso de confirmarse negligencia o dolo en la elaboración o venta del alimento.

La regulación y supervisión de puestos ambulantes corresponde a los ayuntamientos, y en este caso se trabaja con la Policía Estatal para identificar puntos de venta que puedan representar un riesgo para la salud pública.

El llamado de las autoridades

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la población para evitar la compra de alimentos en la vía pública sin garantías sanitarias y para acudir de inmediato a servicios médicos si se presentan síntomas de intoxicación, sobre todo en menores de edad.

Especialistas en salud también advierten que sustancias como el fentanilo, incluso en cantidades muy pequeñas, pueden tener efectos graves en el sistema nervioso central, por lo que se insiste en reforzar la vigilancia sanitaria local.