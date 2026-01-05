Detienen a sujeto que intentó irrumpir en la casa del vicepresidente JD Vance

Los protocolos de seguridad de la Casa Blanca en se activaron al máximo nivel tras reportarse un incidente en la residencia del vicepresidente de los Estados Unidos , JD Vance. El Servicio Secreto confirmó la detención de un sujeto que intentó ingresar ilegalmente a la propiedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre trató de burlar la vigilancia para colarse en la propiedad. Afortunadamente, los agentes que cuidan al vicepresidente reaccionaron de inmediato y lo detuvieron antes de que lograra llegar a la puerta principal o poner en peligro a alguien.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni si portaba algún tipo de arma. Tampoco se ha especificado si el vicepresidente Vance o su familia se encontraban dentro del inmueble al momento del intento de intrusión.

El Servicio Secreto ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar las motivaciones del sujeto y si actuó solo o como parte de algún grupo. Este incidente se suma a la lista de desafíos de seguridad que enfrenta la administración en un clima político de alta tensión.

Vicepresidente JD Vance da detalles sobre intento de asalto en su casa

A través de su cuenta oficial de X, el vicepresidente JD Vance dio a conocer más detalles sobre el intento de asalto a su casa:

"Agradezco los buenos deseos de todos sobre el ataque a nuestra casa. Por lo que puedo decir, un loco intentó entrar martillando las ventanas. Agradezco al servicio secreto y a la policía de Cincinnati por responder rápidamente. Ni siquiera estábamos en casa porque ya habíamos regresado a DC. Una petición a los medios de comunicación: tratamos de proteger a nuestros hijos tanto como sea posible de las realidades de esta vida de servicio público. En esa luz, soy escéptico del valor de noticias de enlucir imágenes de nuestra casa con agujeros en las ventanas", escribió.