¿Qué enfermedades podrían ocasionar las inundaciones en Valle de Chalco?

Las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado graves inundaciones en algunas zonas de Valle de Chalco en el Estado de México (Edomex), obligando a que las y los vecinos vivan en las azoteas de sus casas, así como exponiéndolos a contraer enfermedades, pero ¿a qué están expuestos?

Se estima que ya son más de 17 calles inundadas y cuatro más en intersección, entre ellas están las colonias Culturas de México y Jacalones , lugares que llevan más de 15 días bajo el agua .

¿Qué enfermedades pueden provocar las inundaciones en Valle de Chalco?

De acuerdo con vecinas y vecinos de las zonas afectadas, las inundaciones del Valle de Chalco ya han comenzado a repercutir en su salud, pero ¿qué enfermedades han provocado?



Alergias

Enrojecimiento en la piel

Infecciones gastrointestinales

Ronchas en la piel

Por otro lado, algunas personas aseguran que el agua estancada de las zonas afectadas podría provocar la incubación de moscos, así como el comienzo de otro tipo de placas. Algunos vecinos han presentado ronchas al estar expuestos a las inundaciones de las distintas colonias de la zona del Estado de México (Edomex).

“Sí, granos (...) Pero qué podemos hacer, no podemos hacer nada más que combatirlos con remedios caseros porque no podemos salir ni a la farmacia (...) De hecho ahí en la parte de abajo ya está infestado de moscos de hecho ya no puede salir uno, el agua me ha de llegar al ombligo más o menos”, explicó Ricardo Carrillo, un vecino de la colonia Jacalones, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿Qué está pasando en las calles de Valle de Chalco, Edomex?

Las lluvias en Valle de Chalco, Estado de México (Edomex) no dan tregua en la zona, provocando que decenas de casas se encuentren inundadas, situación que lleva afectando a las y los vecinos de la zona por más de dos semanas.

Algunos de los residentes de la colonia Culturas de México han tenido que colocar colchonetas para poder dormir e incluso han subido sus estufas a la parte alta de sus viviendas inundadas para poder “hacer la comida”.

“Pues nomas que me saquen el agua, de lo demás yo me encargo, de verdad, nomas que se lleven el agua”, compartió Ricardo Carrillo, vecino de la colonia Jacalones 2 en Valle de Chalco, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).