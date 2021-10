¿Invertir en pandemia?, de Christian Lara

Un año y medio de vivir bajo la sombra de la pandemia por COVID-19, 18 meses de incertidumbre, de pérdidas, de angustia, momentos de crisis para muchas personas y sus familias, que se quedaron sin trabajo, que les redujeron su salario, que tuvieron que vender todo para pagar cuentas de hospital, medicamentos, tanques de oxígeno; padres de familia que se vieron obligados a sacar a sus hijos de la escuela porque ya no hubo más dinero para pagar... Y justo en ese momento, el más incómodo y más complicado, muchos también se vieron obligados a tomar decisiones de vida, con la liquidación emprender un negocio, invertir para generar, para comer, para pagar gastos diarios y sobrevivir...

Crisis es oportunidad y eso ha sido para muchos, pero no para todos, habrá que ser cautelosos... Dónde, cuándo, cuánto y cómo hacerlo no es una decisión sencilla, acercarse a algún experto podría hacernos la diferencia, platicamos con Regina Reyes Heroles, autora del libro “Vivir como Reina, gastar como plebeya”, nos contesta estas preguntas, nos da números fríos de lo que implica destinar parte de nuestro presupuesto en “Inversión”, llámese inmueble, criptomonedas, fondo de inversión, metales, educación o negocio... Paso a paso nos ayuda a plantear los pros y contras de invertir en un momento como el que estarnos viviendo, que el corazón no le gane a la razón, a los números y a la realidad pandémica, para muchos “Sobreviviendo en casa”.