Tragedia en Estocolmo: autobús embiste a un grupo de personas cerca de una universidad

Un grave accidente tuvo lugar en Estocolmo, específicamente en Valhallavägen, en las proximidades de la Universidad Tecnológica, donde un autobús contra un grupo de personas. El lamentable incidente ha resultado en varias víctimas, reportándose tanto personas heridas como fallecidas.

Trágico atropello en Estocolmo deja varios heridos y fallecidos

Las autoridades, incluyendo la fuerza policial, los equipos de salvamento y numerosas ambulancias, se movilizaron de inmediato al lugar del accidente para gestionar la emergencia. Debido a las intensas labores de socorro y la presencia de los cuerpos de seguridad, se implementó el cierre total de Valhallavägen en el tramo comprendido entre Odengatan y Engelbrektsgatan, interrumpiendo el flujo vehicular en la zona.

14 november 15.23, Trafikolycka, personskada, Stockholm: Flera personer påkörda i en händelse på Valhallavägen. https://t.co/efcHmIaVbE — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) November 14, 2025

Hasta el momento, la policía no ha emitido detalles específicos sobre los afectados. No se ha divulgado información oficial respecto al número exacto de personas lesionadas o fallecidas, ni se ha revelado el género o las edades de las víctimas implicadas en el siniestro.

El conductor ha sido detenido y se investiga el incidente como homicidio agravado

El conductor del vehículo de transporte ha sido detenido. Medios suecos han reportado su arresto, y se espera que sea interrogado por las autoridades para lograr un completo esclarecimiento de los hechos. A pesar de la gravedad del evento, la policía sueca, según declaraciones recogidas por la agencia Reuters, ha indicado que aún es muy prematuro para establecer con certeza la causa que desencadenó el atropello.

El incidente ha sido clasificado bajo el rubro de homicidio agravado, lo que subraya la seriedad con la que se aborda la investigación. Expertos forenses y técnicos especializados están desplegados en el área. El perímetro ha sido acordonado, asegurando la escena para que el equipo pueda llevar a cabo un minucioso análisis y recolección de cualquier evidencia o pista que pueda contribuir a la resolución del caso.

Agentes de seguridad y equipos de emergencia permanecen activos y coordinados en el sitio. Por el momento, no se ha hecho pública ninguna otra información relevante relacionada con las circunstancias o el desarrollo de la investigación.

