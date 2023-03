Investigan como feminicidio ataque a balazos en Tlaquepaque

Su nombre era Dana Guerrero. Ahora su muerte es investigada bajo el protocolo de feminicidio, fue asesinada a sangre fría durante la madrugada de este miércoles 8 de marzo sobre la Calle Cihuatlán, en la Colonia Canal 58, municipio de Tlaquepaque, en el estado de Jalisco. Su cuerpo quedó tendido sobre el asfalto.

Dana Guerrero de 23 años regresaba de comprar unas cosas para la cena, acompañada de su pareja sentimental una mujer de la misma edad aproximadamente, ambas fueron atacadas a balazos, Dana perdió la vida en el lugar mientras que la otra mujer recibió un impacto de bala en el tórax. Vecinos escucharon varias detonaciones.

Uno de los testigos del crimen declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca: “nada más escuché los balazos y salimos -¿cuántos fueron? - fueron como 7 más o menos primero se escucharon 3 fue cuando desperté, mi esposo me dijo no salgas, y después se escucharon otros 3 o 4.”

Rodolfo es padre de Dana Guerrero, y habló para Azteca Jalisco, sin dar crédito de lo ocurrido. “Venía caminando, -¿sola?-. conmigo, venía otro amigo. Venía su pareja, está aquí. Venían caminando ellos, venían de la tienda, fueron a comprar para cenar en la noche y ya venían y cuando venían ya me hablaron que estaba tirada en la esquina. No pude despertarme, me desmayé -¿ahora dónde está el cuerpo de su hija?- está en el SEMEFO y no podemos sacarlo ahorita.”

Dana Guerrero de 23 años de edad, era madre de una pequeñita de 4 años.

Mediante un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que Dana Guerrero recibió impactos en tórax y cráneo. Su muerte fue instantánea.

Por este hecho se abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. Ya se busca a los presuntos responsables.

¿Qué se define como feminicidio?

El feminicidio se define como el asesinato de una mujer por razones de género. Estas razones incluyen: que la víctima presente signos de violencia sexual; que haya presencia de mutilaciones infamantes o degradantes; que haya antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; que haya existido una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el asesino y la víctima o que hayan existido amenazas, acoso o lesiones previas, entre otras.