Lizbeth Vargas tenía 25 años y tras 13 días desaparecida, fue localizada sin vida en un predio de la localidad “El Atracón” en Medellín de Bravo, Veracruz. De acuerdo con los primeros indicios de la policía ministerial, fue víctima de feminicidio presuntamente por su expareja.

La joven dejó dos hijos de tres y cinco años. Mientras esperan que la Fiscalía General del Estado les entregue el cuerpo para velarlo y sepultarlo, sus amigas y familiares pidieron ayuda para el sepelio.

Encuentran cuerpo de Lizbeth Vargas en Veracruz, investigan feminicidio

“Era muy alegre, como pueden ver en su foto, así andaba siempre, arreglada, muy guapa, no me esperaba esto, soy madre, soy hermana, abuelita, tía, es algo que no se espera, le quitaron una madre a dos pequeños, esa persona qué clase de corazón tiene para hacer algo así. Que esto no quede así, que se haga justicia”, señaló Matina Verdis, tía de Lizbeth.

Tras la búsqueda, Lizbeth Vargas fue encontrada en un terreno propiedad de familiares de su expareja, quien se encuentra detenido y sujeto a la carpeta de investigación por este caso.

La captura del presunto feminicida de Lizbeth Vargas

Autoridades del gobierno de Veracruz confirmaron la detención de Leonardo N, presunto feminicida de la joven Lizbeth Vargas Barrios, que fue reportada como desaparecida el 2 de mayo y su cuerpo hallado la tarde de este lunes 15 en la localidad El Atracón del municipio de Medellín de Bravo.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto fue detenido durante el operativo que autoridades ministeriales realizaron en una casa donde presuntamente vivía Leonardo N, y donde se encontraba el cuerpo de la joven de 25 años de edad. Según los reportes oficiales, las autoridades fueron alertadas por malos olores que provenían de un pozo que se encuentra atrás de la propiedad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Policía Ministerial acordonaron la zona para rescatar el cuerpo, el cual más tarde confirmaron era el de la joven madre. Sus familiares señalan que Lizbeth ya tenía varios días separada de Leonardo N, pero el sujeto la seguía buscando, incluso, en el momento de su desaparición acudió a la casa de la víctima a hablar con sus familiares.