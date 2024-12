¿De “grinch taxista” a acosador? Víctima narra lo que vivió tras robo de regalos en San Luis Potosí

El pasado 23 de diciembre, una mujer y sus hijas vivieron una experiencia aterradora, cuando un taxista decidió robar los regalos de Navidad en la colonia San Felipe, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

El acto, que rápidamente se viralizó en redes sociales, llevó a sus compañeros a intervenir y obligar al conductor a regresar las pertenencias. Pero, lo que parecía ser el final de la historia dio otro giro, cuando la víctima, Carmen, relató a Fuerza Informativa Azteca (FIA) los angustiosos momentos que vivió a bordo de la unidad.

Así fue como el taxista robó los regalos de Navidad a una familia en San Luis Potosí

La mujer, identificada como Carmen Zapata, había tomado un taxi con sus hijas para llegar a su destino en la calle Guadalcázar. Sin embargo, durante el trayecto, el taxista comenzó a comportarse de manera extraña, desviándose varias veces de la ruta original.

Según relató Carmen, el conductor mantuvo una actitud intimidante y grosera, incluso interrumpiendo la conversación con comentarios desconcertantes sobre su teléfono móvil.

“Me dice que dónde estaba su teléfono y cuando lo encuentra me dice que son las 5 de la tarde”, relató Carmen, quien intentó ignorar los comentarios inapropiados del conductor. "Él desvió el camino y siguió haciendo comentarios raros. Yo le pedí que siguiera derecho, pero él insistió en detenerse”, narró la mujer para micrófonos de FIA.

Una #taxista se convirtió en el #Grinch esta #Navidad al robar la felicidad de una familia en San Luis Potosí. 🎁🟢



Mientras una mujer estaba pendiente de sus dos pequeños, aprovechó para llevarse los regalos que había dejado en el taxi.



La información en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/Gpoch7UELQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2024

Cuando Carmen descendió del taxi con sus pequeñas, la mujer contó que el sujeto agarró de la mano a su hija, y le dijo que no la iba a soltar hasta que le pagara.

“Al momento de darme el cambio, me dice que si no le voy a dar su “ Navidad ” y se burla; entonces ya después yo me bajo, cierro la puerta y me dispongo a recoger los regalos en la cajuela”, narró con frustración Carmen.

Ese ese momento, el conductor se aprovechó de la distracción de la mujer, y arrancó sin previo aviso, llevándose todos los obsequios.

Abren carpeta de investigación contra el “taxista grinch” en San Luis Potosí

La viralización del video provocó indignación en las redes sociales y llevó a otros taxistas a actuar. Al identificar el número de unidad del conductor implicado, sus colegas lo localizaron y lo llevaron a devolver los regalos.

Sin embargo, Carmen relató que, tras el robo de regalos, el taxista intentó contactarla para exigirle que, si quería recuperar los obsequios, debía ir a su casa a buscarlos.

“Cuando él habla ya estaba la denuncia y mi pareja le dice que entregue los regalos en un lugar adecuado, pero él todavía se negaba, porque quería que fuéramos a su domicilio, pero le digo a mi esposo que no”.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación por el robo, y Carmen espera que este caso sirva para prevenir futuros incidentes, además de que se haga justicia por lo vivido.

“Hay muchas personas que pasan por lo mismo, y todo esto queda impune. Espero que se haga justicia”, declaró Carmen.