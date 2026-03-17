¿Abuso de autoridad? Así fue como policías de la SSC intentaron detener a dos sujetos en la Cuauhtémoc | VIDEO

¿Abuso de autoridad? Un operativo por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Cuauhtémoc terminó en jaloneos el pasado sábado 14 de marzo. Lo que inició como una respuesta de alarma en una tienda derivó en una serie de agresiones entre uniformados y civiles que impidieron la detención de dos posibles sospechosos.

SSC investiga a policías tras polémico operativo en la Atlampa

Así fue como un video viral ha puesto contra las cuerdas a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El pasado sábado 14 de marzo, la avenida Ricardo Flores Magón fue escenario de un enfrentamiento que terminó con patrullas rodeadas, civiles interviniendo en un arresto y una investigación abierta por el actuar de la fuerza pública.

Todo comenzó cuando la alarma silenciosa de una tienda de conveniencia se activó. Según el reporte del C2 Centro, dos sujetos mantenían una "actitud inusual" dentro del establecimiento.

Tensión en Atlampa: intento de detención termina en forcejeos.



Policías de la @SSC_CDMX buscaban asegurar a dos sujetos sospechosos, pero al intentar huir en motoneta, personas intervinieron y evitaron la detención; ocurrió el pasado 14 de marzo.



La moto fue asegurada y Asuntos… pic.twitter.com/q61uWYEMhv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Sin embargo, cuando llegaron las patrullas, la tensión subió de nivel: los sospechosos intentaron huir en una motoneta negra con azul , desatando una interceptación que rápidamente se salió de control.

El operativo se intensificó cuando transeúntes y vecinos intervinieron para encarar a los oficiales. Lo que terminó con jaloneos y agresiones verbales. Tras estos actos, la detención de los señalados se vio interrumpida.

El operativo terminó cuando los elementos aseguraron la motocicleta por falta de documentos, enviándola al depósito vehicular.

#TarjetaInformativa | En relación a un video que circula en redes sociales donde se observa una detención y jaloneos con ciudadanos en calles de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, la #SSC informa:



Los hechos sucedieron el sábado 14 de marzo, cuando los efectivos policiales fueron… pic.twitter.com/zFB29U47PB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 17, 2026

Investigan a policías por presunto abuso de autoridad

Debido a la difusión de varios videos en redes sociales que muestran el uso de la fuerza y la falta de control en la escena, la Dirección General de Asuntos Internos ha tomado cartas en el asunto:

