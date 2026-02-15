Brandon era obligado a pedir dinero en Ecatepec y lo golpeaban si no obedecía

Un niño de 8 años de edad fue rescatado de las manos de un sujeto que presuntamente lo obligaba a pedir dinero para él en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex).

El reporte de la policía municipal indica que el probable responsable es un hombre de 57 años, quien fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Menor era golpeado en Ecatepec si no pedía dinero

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec informó que elementos del Sector 17 lograron rescatar al niño de 8 años.

Oficiales lo detuvieron en el fraccionamiento Jardines de Morelos después de que el menor pidió auxilio y aseguró que el sujeto lo obligaba a pedir dinero y lo golpeaba cuando no obedecía.

Menor presentaba lesiones y signos de síndrome del niño maltratado

El reporte de la policía menciona que la víctima era un niño llamado Brandon, quien, tras ser puesto a salvo, se supo que sufría maltrato físico.

Personal especializado corroboró que la víctima tenía escoriaciones en diversas partes del cuerpo y signos compatibles con síndrome del niño maltratado, lo que confirmó la existencia de indicios físicos de agresión.

Investigan a sujeto acusado de golpear a menor en Ecatepec

El pequeño Brandon quedó bajo protección de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Ecatepec, donde recibe atención.

Mientras que el sujeto fue presentado ante la Fiscalía Especializada en Trata de Personas por su probable participación en estos hechos.

Mamá obligó a sus hijos a vender dulces y les pedía 500 pesos diarios

Una madre llamada Yanin Zayuri “N” fue detenida al ser acusada como probable responsable de obligar a sus hijos a vender dulces a cambio de dinero y exigirles 500 pesos diarios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la posible participación de la mujer en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados en agravio de dos menores de edad.

De acuerdo con las primeras indagatorias, a partir de enero de 2025, Yanin Zayuri “N”, al parecer, mandaba a dos menores de edad a vender dulces en la vía pública en la colonia Sierra de Guadalupe en Tultitlán.

La investigación establece que las víctimas aparentemente eran obligadas a vender dulces de martes a sábado, con un horario fijo y una cuota mínima de venta, pero en caso de regresar antes de la hora o con menos dinero del solicitado, las víctimas eran agredidas física y verbalmente.

Yanin Zayuri “N” fue ingresada al penal de Barrientos al ser vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados, con las agravantes de ser en agravio de personas menores de edad y con quienes mantiene relación de parentesco por consanguinidad.