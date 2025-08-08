Una niña de 12 años de edad fue víctima de explotación sexual en el Estado de México (Edomex), luego de que una mujer, en complicidad con un sujeto, la habrían trasladado a un domicilio para que presumiblemente tuviera relaciones sexuales con un hombre a cambio de dinero.

La presunta responsable ya fue detenida. Fue identificada como Paula Verónica “N”, y está bajo investigación por estos hechos ocurridos en domicilio ubicado en la colonia Santa Clara, en el municipio de Ecatepec.

Mujer detenida es acusada de trata de personas en Edomex

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), cumplimentaron orden de aprehensión en contra Paula Verónica “N”.

La mujer es señalada por su probable intervención en el delito de trata de personas, en la modalidad de acción dolosa de varias personas para transportar a una persona con fines de explotación a través de cualquier actividad sexual remunerada.

¿Qué se sabe del caso de niña abusada sexualmente en Ecatepec?

Las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México revelan que fue posible establecer que el 30 de junio de 2025, la mujer detenida y otro individuo, habrían trasladado a una niña de 12 años a dicho domicilio. Se sabe que del dinero obtenido Paula Verónica “N” y su cómplice se beneficiaron.

Una vez que la institución supo del caso, el Agente del Ministerio Público integró una investigación y fueron recabados datos de prueba, con los cuales fue solicitada a un juez librar orden de aprehensión contra la probable implicada.

La presunta responsable fue detenida en la colonia Cuauhtémoc Xalostoc y la ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

9 de cada 10 víctimas de explotación sexual son mujeres o niñas en México

Otra mujer en Edomex también obligó a niña de 12 años a tener relaciones sexuales por dinero

En junio de 2025, se dio a conocer el caso de una mujer detenida y vinculada a proceso en el Estado de México por su probable participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, en agravio de una niña de 12 años.

Dulce María “N”, de 30 años, durante mayo y junio de 2022, esta mujer habría obligado a una menor de 12 años a sostener relaciones sexuales con un individuo a cambio de dinero.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Las Peñitas, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. El dinero obtenido era cobrado por Dulce María “N”, quien presuntamente amenazaba a la menor de edad en caso de que se opusiera a tener relaciones sexuales con dicho sujeto.

