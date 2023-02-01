Irán condena a 5 años de cárcel a una pareja por bailar

Una pareja fue condenada a cinco años y medio de cárcel por bailar románticamente y aparecer en un video que se volvió viral en redes sociales. El hecho ocurrió en Irán, país que vive una ola de protestas por la muerte de una joven en manos de la policía de la moral.

La agencia de noticias activista HRANA informó que las autoridades iraníes acusaron a la pareja por cargos de indecencia y amenazas a la seguridad nacional, por lo cual recibieron 10 años de cárcel; mientras que un órgano judicial indicó que recibieron una condena más corta solo por el delito contra la seguridad.

"Al investigar su caso, está claro que las fuerzas antirrevolucionarias han informado falsamente de los cargos alegando que cada uno fue sentenciado a 10 años", dijo la agencia de noticias Mizan del poder judicial de la República Islámica.

En las imágenes que se volvieron virales en redes sociales y que le costó la libertad a una pareja, aparecen un hombre y una mujer, quien no porta el hiyab, bailando en una calle de Teherán por la noche.

Tanzen am Freiheitsplatz in Teheran. Das Instagram-Paar Astiaj Haghighi und AmirMohammad Amiri wurden im Herbst nach der Veröffentlichung von Beamten in Zivil zusammengeschlagen und festgenommen. Nun haben sie jeweils 10,5Jahre Haft bekommen. #MahsaAmini pic.twitter.com/EZR4bEewUI — Golineh Atai (@GolinehAtai) January 30, 2023

¿Quién es la pareja condenada a cárcel por bailar en Irán?

De acuerdo con la agencia Mizan, la pareja condenada a cinco años de cárcel por bailar son los blogueros Astiaj Haghighi y Amir Mohammad Ahmadi.

Las autoridades de iraníes indicaron que la pareja recibió una sentencia de cinco años cada uno por "colusión contra la seguridad nacional" al usar sus cuentas de redes sociales, con un millón de seguidores, para provocar protestas en Irán.

HRANA dijo que la pareja había sido acusada de "difundir la indecencia" y de "colusión con la intención de perturbar la seguridad nacional".

Las autoridades de Irán informaron de la sentencia de Haghighi y Ahmadi en medio de una represión más amplia de los disturbios populares provocados por la muerte de la mujer kurda Mahsa Amini después de que la policía moral la arrestara por violar el código de vestimenta islámico del país.