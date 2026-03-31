¡Estados Unidos no ayudará más! Trump sacude al mundo con polémico mensaje sobre el estrecho de Ormuz

En medio de una creciente crisis internacional por la guerra en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje que genera una fuerte controversia global: pidió a países europeos que, ante la escasez de combustible, acudan al estrecho de Ormuz y “simplemente lo tomen”.

La declaración, publicada en su red social Truth Social este martes 31 de marzo, se produce tras semanas de tensión derivadas de ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, en un conlfico en Medio Oriente que ha afectado directamente el flujo de petróleo a nivel mundial.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave en el conflicto en Medio Oriente?

El Estrecho de Ormuz es uno de los puntos más estratégicos del planeta respecto del comercio energético, ya que por ahí transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Sin embargo, la guerra en Medio Oriente ya provocó bloqueos en la zona, afectando el paso de buques petroleros y disparando los precios internacionales del crudo.

¿Por qué el conflicto entre Medio Oriente y Estados Unidos pone en vilo el tránsito del 20% del petróleo?

¿Qué dijo Trump y a quién va dirigido su mensaje?

Donald Trump criticó directamente a países como el Reino Unido y Francia por no haber participado en las operaciones militares contra Irán: “Compren petróleo a Estados Unidos… y vayan al estrecho de Ormuz a tomarlo”.

Además, advirtió que Estados Unidos podría dejar de respaldar militarmente a sus aliados si no asumen un papel más activo; también reprochó a Francia por no permitir el paso de aviones con suministros militares hacia Israel, aumentando la tensión diplomática.

¿Qué impacto tiene en los mercados y el mundo?

Las declaraciones de Trump llegan en un momento en que los mercados energéticos ya muestran una elevada volatilidad; analistas de organismos como la Agencia Internacional de Energía advierten que cualquier interrupción prolongada en el suministro podría elevar aún más los precios del petróleo y afectar la economía global.

¿Un mensaje que redefine alianzas?

El mensaje de Trump no solo apunta a la crisis energética, sino que marca un posible cambio en la política exterior de Estados Unidos: menos intervención directa y mayor presión sobre sus aliados.

En un contexto de guerra, mercados inestables, además de tensiones diplomáticas, la pregunta abierta es: ¿estamos ante un nuevo orden global donde cada país deberá defenderse por sí mismo?