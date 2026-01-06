Comando armado amordaza a familia para robar su casa en Tlalpan; caen dos

La inseguridad golpeó nuevamente a los habitantes de la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, un área donde el robo a casa habitación con violencia se ha vuelto una constante preocupación vecinal.

Esta vez, una familia vivió momentos de terror cuando un comando de cinco sujetos irrumpió en su domicilio, los amagó con armas blancas y los dejó amordazados para saquear la vivienda en la colonia Lomas de Padierna.

Gracias a un reporte oportuno y la reacción de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), se logró la detención de dos de los presuntos responsables, uno de los cuales ya contaba con un historial delictivo significativo por robos anteriores.

El modus operandi: ¿Cómo entraron a la casa en el Ajusco?

Los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Seye y Chemax. De acuerdo con el testimonio de las víctimas, dos ciudadanos que se encontraban al interior, la tranquilidad de su hogar se rompió cuando cinco personas lograron ingresar al predio a través de la azotea.

Una vez dentro, los delincuentes mostraron extrema agresividad. Amagaron a los habitantes con un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros y procedieron a amarrarlos de las manos para inmovilizarlos. Con las víctimas sometidas, el grupo comenzó a hurgar en las habitaciones en busca de objetos de valor.

Persecución y captura en el Ajusco

La alerta se activó gracias a los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, quienes detectaron la emergencia e informaron a los oficiales de la SSC que patrullaban la zona realizando labores de prevención.

Al notar la llegada de las patrullas, los cinco asaltantes intentaron escapar huyendo en distintas direcciones. Sin embargo, en una rápida acción operativa, los uniformados lograron interceptar y detener a dos de ellos.

Tras aplicarles una revisión preventiva conforme al protocolo, se les aseguraron los objetos que acababan de sustraer de la vivienda y las herramientas utilizadas para el atraco:



Una laptop.

Un esmeril.

Un marro.

Una barreta color naranja y unas cizallas.

El cuchillo con mango de plástico usado para amenazar a las víctimas.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Tras atender un reporte emitido por los operadores del #C2 Sur, efectivos de la #SSC detuvieron a dos sujetos señalados como quienes, al parecer, entraron a una casa y sustrajeron varias herramientas, en calles de @TlalpanAl.



Mientras los oficiales… pic.twitter.com/vqETNCr2Jm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 6, 2026

Uno de los detenidos, "cliente" frecuente del sistema penal

Los detenidos son dos hombres de 29 y 42 años de edad, quienes fueron plenamente reconocidos por los denunciantes.

Al realizar el cruce de información en las bases de datos de la policía capitalina, se descubrió que el detenido de 42 años es un delincuente reincidente. Cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Robo agravado, además de tener una carpeta de investigación activa por robo de vehículo.

Ambos sujetos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. Mientras tanto, la búsqueda de los otros tres cómplices que lograron huir continúa.