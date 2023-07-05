Israel retira tropas de Yenín y termina su operación militar

Las tropas israelíes comenzaron a retirarse de la ciudad de Yenín en Cisjordania, según informaron las fuerzas de defensa de Israel. Esto después de llevar a cabo la mayor operación militar en 20 años. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, dijo que el operativo está en su etapa final debido a la poca resistencia de los palestinos.

|Reuters

¿Por qué Israel lanzó esta operación?

Desde el 2022, tras una serie de ataques palestinos, Israel empezó a lanzar incursiones en zonas palestinas de Cisjordania, que han dejado cientos de muertos. Israel aseguró que las redadas del año pasado buscaban acabar con las redes de militantes palestinos. Pero los ataques han continuado.

La violencia se incrementó en junio de este año. El 20 de ese mes, siete palestinos murieron en una redada israelí en Yenín. la violencia se ha intensificado desde que el actual gobierno de extrema derecha de Israel, encabezado por Benjamin Netanyahu y formado por partidarios ultranacionalistas.

Brigada Yenín

La operación israelí lanzada el lunes se concentra en el campo de refugiados de Yenín, donde se busca a aquellos que Israel considera como “sospechosos de terrorismo”, que son jóvenes milicianos que se han unido a la Brigada de Yenín, una organización que aglutina a las milicias de todas las facciones palestinas y que están “cada vez más armadas y preparadas militarmente”

La Brigada de Yenín está integrada por las Brigadas Izzedin al Qassam (el brazo armado de Hamas), la Yihad Islámica Palestina y la red de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, afiliada a Al Fatah, entre otras facciones palestinas. Según Israel, estas milicias están “financiadas por Irán”.

Campamento de refugiados de Yenín

El campamento de refugiados de Yenín se fundó en 1953, como consecuencia de la guerra de 1948-49 que enfrentó al recién nacido Estado de Israel con sus vecinos árabes. La mayoría de sus habitantes proviene de la región Carmel (Haifa) y de la Montaña del Carmel.

Tiene una población estimada en 18 mil personas, que viven hacinadas en un área que no llega al medio kilómetro cuadrado. Muchos de sus habitantes trabajan en el sector agrícola en los alrededores de Yenín.

La situación afecta especialmente a los jóvenes, muchos de los cuales siguen desempleados a pesar de haberse graduado en la universidad. Durante la Segunda Intifada, en abril del 2002, el ejército de Israel entró en el campamento de refugiados de Jenin, que fue declarado zona militar cerrada. Nadie podía entrar ni salir y se impuso un toque de queda. La medida duró 10 días pero se estima que murieron al menos 52 palestinos, de los cuales la mitad eran civiles, y 23 soldados israelíes.

