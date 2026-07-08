Una mirada lo dijo todo: el incómodo encuentro entre Trump y Meloni

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, volvió a quedar bajo los reflectores durante la cumbre de la OTAN, luego de un saludo que llamó la atención por la evidente incomodidad entre ambos líderes.

El momento ocurrió frente a las cámaras, cuando Trump intentó conversar y tomar de la mano a Meloni. La mandataria italiana respondió con gestos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y, tras la sesión fotográfica, abandonó el lugar sin detenerse a conversar.

¿Qué pasó entre Donald Trump y Giorgia Meloni en la cumbre de la OTAN?

Las imágenes muestran a ambos mandatarios saludándose antes del inicio de las actividades oficiales. Sin embargo, Meloni reaccionó con expresiones de incomodidad mientras Trump insistía en interactuar con ella. Segundos después, la primera ministra se retiró del lugar y el mandatario estadounidense permaneció observándola mientras se alejaba.

🇮🇹💥🇺🇸 Georgia Meloni pasa incómodo momento con Trump en cumbre de la OTAN



Un momento de alta tensión quedó registrado ante las cámaras durante la cumbre de la OTAN tras un frío y sumamente incómodo saludo entre la primera ministra de Italia, @GiorgiaMeloni, y @DonaldTrump .… pic.twitter.com/b8SV1q2UnT — Político MX (@politicomx) July 8, 2026

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión política entre ambos gobiernos.

Horas antes del encuentro, Trump reconoció ante medios estadounidenses que su relación con Meloni se deterioró por la decisión de Italia de no respaldar una eventual intervención militar contra Irán.

"Me gusta Giorgia Meloni, es una buena persona, pero no estuvo ahí para nosotros", declaró el presidente estadounidense. También aseguró que esa postura "fue un error" y que terminó afectando la relación entre ambos.

Las diferencias no son nuevas. Días antes, Trump publicó en Truth Social una imagen editada de Meloni en tono irónico, sugiriendo que buscaba una "orden de alejamiento", lo que generó una nueva polémica diplomática.

¿Qué respondió Giorgia Meloni a Trump?

La primera ministra italiana evitó responder directamente a las declaraciones de Trump. De acuerdo con medios italianos, Meloni y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, acordaron no escalar la controversia y restarle importancia a lo que consideran ataques personales sin fundamento.

Semanas atrás, la mandataria también desmintió otra afirmación del presidente estadounidense, quien aseguró que ella le había "rogado" tomarse una fotografía durante la cumbre del G7. Meloni calificó esa versión como un "invento".

Más allá del episodio entre ambos líderes, la reunión de la OTAN está enfocada en el fortalecimiento de la defensa de los países aliados.

Entre los principales temas se encuentran el aumento del gasto militar, la redistribución de recursos de Estados Unidos y la estrategia de seguridad frente a los conflictos internacionales, incluido el escenario en Medio Oriente.

