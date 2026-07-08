Ataque armado en una escuela secundaria de Alemania: Hay dos menores heridas y un detenido
Un joven de 16 años armado con un cuchillo y un arma de fuego hirió de gravedad a dos estudiantes de 13 años en una escuela secundaria de Baviera, Alemania.
Un joven de 16 años fue detenido por la policía por atacar en la escuela secundaria Welfen-Gymnasium, en la localidad de Schongau, en el sur de Alemania. El atacante le provocó heridas graves a dos estudiantes de 13 años, quienes fueron trasladadas a un hospital, donde las autoridades reportaron que su estado de salud no pone en riesgo sus vidas.
El despliegue de seguridad incluyó el uso de patrullas y seis helicópteros de rescate. El agresor intentó huir a pie tras el incidente, pero fue sometido poco después por profesores del plantel y agentes que arribaron a la zona. Las autoridades locales establecieron un centro de atención para familiares de los alumnos en la estación de bomberos del municipio mientras continúan las investigaciones del ataque a las menores.
Atacó con cuchillos y armas de fuego
De acuerdo con las declaraciones del ámbito institucional y los primeros reportes de la policía, el sospechoso ingresó al centro educativo portando cuchillos y un arma de fuego. Al momento del ataque, el arma de fuego aparentemente falló, por lo que el joven recurrió al uso del arma blanca para agredir directamente a las dos menores de edad. Las autoridades confirmaron que el sospechoso actuó en solitario durante el desarrollo del incidente.
El detenido es paciente psiquiátrico
El joven detenido es un ciudadano de otro país de la Unión Europea y exalumno de la institución; además estuvo sometido a tratamiento psiquiátrico previo, por lo que están investigando si llevó a cabo el ataque por una crisis de salud mental.
🇩🇪A 16-year-old suspect has been arrested after seriously injuring 2 13-year-old girls in an attack at a secondary school in Schongau, Germany.— NewsForce (@Newsforce) July 8, 2026
Police say the teen was armed with both a knife and a firearm and believe the incident was a “rampage.”
The suspect had previously…