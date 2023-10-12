X, antes Twitter, asegura que va contra cuentas que difunden desinformación sobre Hamás e Israel

La red social X, antes conocida como Twitter, presumió que eliminó cuentas que compartían desinformación sobre el ataque del grupo extremista Hamás a Israel, tras la solicitud al respecto que le hizo la Unión Europea.

Cabe recordar que la eurocomunidad envió ayer miércoles una carta a la empresa liderada por el magnate Elon Musk, en la cual le pide que elimine en un plazo de 24 horas los contenidos que son mentiras o desinformaciones sobre la guerra entre Israel y Hamás.

Unión Europea envió carta a Elon Musk

“Cuando reciba notificaciones de contenido ilegal en la Unión Europea, debe ser oportuno, diligente y objetivo para tomar acciones y remover el contenido en cuestión cuando se le solicite. Tenemos reportes, de fuentes confiables, sobre contenido potencialmente ilegal que circula en su servicio, a pesar de las alertas de autoridades relevantes”, escribió Thierry Breton, comisionado europeo de Agenda Digital.

El funcionario de la Unión Europea también pidió a Elon Musk que se ponga en contacto con las autoridades de cumplimiento de la ley y la Europol, la policía europea, para “asegurarse de que responde adecuadamente a sus solicitudes”.

Cabe recordar que la Ley de Servicios Digitales en Europa demanda que las redes sociales como X y Facebook tomen mayores acciones para eliminar contenidos ilegales y realicen acciones parta evitar riesgos a la seguridad pública.

La misiva pide responder a la petición en 24 horas y en caso contrario, podrían proceder a una investigación y sanciones en caso de incumplimientos.

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

X responde a solicitud de la Unión Europea

Ante ello, Linda Yaccarino, presidenta ejecutiva de X, respondió a la solicitud de la Unión Europea y mencionó que están tomando medidas para eliminar y etiquetar miles de contenidos desinformativos.

X ha redistribuido recursos y reorientado equipos internos para hacer frente a la rápida evolución de la situación, dijo Yaccarino, sin especificar los cambios. En su carta de respuesta, la directiva de la red social agregó que la empresa reunió un grupo de liderazgo para evaluar la situación poco después del atentado.

Everyday we're reminded of our global responsibility to protect the public conversation by ensuring everyone has access to real-time information and safeguarding the platform for all our users. In response to the recent terrorist attack on Israel by Hamas, we've redistributed… https://t.co/VR2rsK0J9K — Linda Yaccarino (@lindayaX) October 12, 2023

La red social ha respondido a más de 80 solicitudes de retirada de contenidos recibidas en la Unión Europea dentro del plazo establecido y no ha recibido ninguna notificación de Europol sobre contenidos ilegales en la plataforma, destacó la presidenta ejecutiva de X.

Cabe recordar que la Unión Europea hizo una advertencia similar a Meta ayer miércoles, en la cual también le dio a la empresa 24 horas para informarle de las medidas adoptadas para contrarrestar la difusión de desinformación en sus plataformas tras el ataque a Israel.

