Arrancará ya remodelación de la Línea 3 del Metro de CDMX: iniciará en Universidad

¡Ya es oficial! Atención usuarios del Metro de la Ciudad de México (CDMX) , pues el gobierno capitalino confirmó que arrancará ya el proceso de remodelación de la Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, en el Estado de México, luego de más de 50 años de ser creada.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reveló más detalles sobre las obras de remodelación este miércoles 7 de enero de 2026, al precisar incluso la adquisición de nuevos trenes, pero ¿qué se sabe del cierre de la Línea 3 del Metro de CDMX?

¿Cerrarán la Línea 3 del Metro de CDMX? Anuncian arranque de obras

El gobierno de la Ciudad de México dará el banderazo a la renovación de la Línea 3 del Metro en la terminal de Universidad en los próximos días, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Informó que esta Línea del Metro presenta problemas de hundimientos y será renovada por completo. Por ahora no precisó la fecha exacta del arranque de las obras, pero sí comentó que será pronto en la estación Universidad.

“Vamos a renovar por completo toda la Línea. Esta obra arrancará en los próximos días con la estación Universidad con la intervención de los garajes, talleres y estacionamientos necesarios para arrancar toda la obra y toda la obra ya después iniciará a mitad del año, después del año después del Mundial, pero iniciaremos ya con estas tareas”, dijo.

Durante las labores se busca que haya la menor afectación posible para los usuarios, pero sí se contempla la remodelación de todas las estaciones, además de que se renovarán las vías y el sistema de energía.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, precisó que se “busca los menores cierres de operación” y se priorizará mantener el servicio durante la remodelación, pero aseguró que no se comenzará la obra civil hasta que se tenga garantizado lo que se hará.

Trenes en nueva Línea 3 del Metro de CDMX llegarán en menos de 2 minutos

Adelantó que se van a adquirir 45 nuevos trenes y aseguró que habrá Línea 3 para los próximos 50 años y que se va a seguir subsidiando. En conferencia de prensa mencionó que toda la obra comenzará a mitad del año, después del Mundial.

En la intervención de remodelación se destinará una inversión de 41 mil millones de pesos. El proyecto prevé que se aumenta 30 por ciento la capacidad de transportar más personas y se mejore la frecuencia de paso de trenes a menos de 2 minutos.

¿Cuántas estaciones tiene la Línea 3 del Metro de CDMX?

La Línea 3 es una de las más importantes. Cuenta con una longitud de 23 Kilómetros con 609 metros. Tiene 21 estaciones: 7 son de correspondencia, 12 de paso y 2 son Terminales. Las estaciones que conforman son:

