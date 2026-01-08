Niña de 10 meses fue asesinada e investigan a su mamá en Edomex

Una investigación se ha iniciado contra una madre de familia en el Estado de México (Edomex) luego de ser acusada de presuntamente causar la muerte de su hija, una menor de apenas 10 meses de edad.

Este caso ha llevado a que la mujer llamada Lourdes “N” fuera detenida y vinculada a proceso, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de este miércoles 7 de enero de 2026.

Acusan a mamá en Edomex de homicidio calificado de su hija

La mujer fue procesada por su presunta intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de su hija de 10 meses de edad.

Las investigaciones de la Fiscalía del Edomex indican que los hechos ocurrieron días antes de Año Nuevo, el 28 de diciembre de 2025, en el municipio de Nicolás Romero.

Menor habría sido golpeada por su mamá en Edomex

Lourdes “N” se encontraba con su hija al interior de un domicilio, ubicado en la calle Felipe Carrillo Puerto, colonia San Juan Tlihuaca.

Estando ahí, al parecer comenzó a agredir físicamente a la menor de 10 meses, lo que provocó que debido a la gravedad de sus lesiones perdiera la vida.

Encarcelan a mamá acusada de matar a golpes a su hija

Lourdes “N” fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un juez quien, la vinculó a proceso y concedió tres meses de plazo para el cierre de investigación complementaria.

Así mismo, fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada. El delito de homicidio calificado se castiga con una pena de 40 a 70 años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa, de acuerdo con el Artículo 242 del Código Penal del Estado de México.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de una Autoridad Judicial la vinculación a proceso en contra de Lourdes “N” por su presunta intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de su hija de 10 meses de edad”, informó la institución.

