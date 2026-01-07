Una mujer que vivía en situación de calle perdió la vida tras caer desde un tercer piso en domicilio en la Ciudad de México (CDMX) la tarde de este miércoles 7 de enero de 2026.

El hecho ocurrió en el conjunto habitacional ubicado en la calle Mar de Japón número 39, en la colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo.

Vecinos dejaban que mujer viviera en la azotea

Reportes preliminares indican que al parecer los vecinos le habían permitido permanecer en la azotea de un conjunto habitacional, donde pasaba los días.

El cuerpo de la mujer, quien hasta ahora no ha sido identificada, fue localizado sin signos vitales al interior del inmueble, al cual arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana .

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, realizaron las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Serán las investigaciones de las autoridades las que determinen la causa de muerte de la mujer, y se confirme si cayó accidentalmente o existió algún otro factor detrás del caso, así como la identidad de la persona.

Mujer que veía la televisión en Polanco muere tras caer 15 pisos

En la misma alcaldía, pero en la zona de Polanco, una mujer de 33 años de edad murió el 15 de julio de 2025 luego de que presuntamente cayó del piso 15 de un edificio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron esta tarde en un edificio ubicado en la calle Hesíodo, de la colonia Polanco IV Sección.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer veía la televisión en su departamento, cuando de pronto saltó por la ventana en el edificio ubicado en esquina con la calle Arquímedes, muy cerca del acceso a la estación Polanco de la Línea 7 del Metro.

Los policías acordonaron el área e informaron al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, para los servicios periciales correspondientes.

