Fin de año cálido: Ixtapa-Zihuatanejo atrae a miles de turistas

Aunque el fin de año estará marcado por bajas temperaturas en diversas regiones del país, en la costa del Pacífico mexicano el panorama es distinto. Ixtapa-Zihuatanejo, en el estado de Guerrero , registra una alta afluencia turística en plena temporada vacacional.

Este destino, conocido como “un viaje, dos destinos”, combina la infraestructura hotelera y playas certificadas de Ixtapa con el encanto del Pueblo Mágico de Zihuatanejo , cuya bahía se mantiene como uno de los principales atractivos del llamado Triángulo del Sol.

Turistas nacionales y extranjeros destacan el clima templado, la variedad de actividades recreativas y la hospitalidad local, factores que mantienen a la región como una opción para cerrar el año frente al mar, pese al frío en otras entidades.

Ixtapa-Zihuatanejo, dos destinos en un solo viaje

Ixtapa ofrece una amplia zona hotelera, playas certificadas y servicios turísticos consolidados, mientras que Zihuatanejo conserva el ambiente tradicional de un pueblo costero con una bahía reconocida por su belleza natural.

Ambos destinos forman parte de la Costa Grande de Guerrero y durante la temporada decembrina se colocan entre las principales opciones para vacacionar, gracias a su conectividad y oferta turística.

Actividades acuáticas y recreativas para turistas en Ixtapa-Zihuatanejo

Ixtapa-Zihuatanejo cuenta con actividades tanto para quienes buscan aventura como para quienes prefieren el descanso. Entre las opciones se encuentran:



Deportes acuáticos

Surf

Paracaídas acuático

Paseos recreativos en el mar

Pesca deportiva

Buceo

Visitantes señalan que el clima y la temperatura del agua permiten disfrutar estas actividades sin extremos, lo que favorece la experiencia turística.

Avistamiento de ballenas en Ixtapa-Zihuatanejo, uno de los principales atractivos

Durante esta temporada también inicia el avistamiento de ballenas, uno de los atractivos más representativos de la región. Las ballenas llegan a las cálidas aguas del Pacífico mexicano para su reproducción, lo que convierte a la zona en un punto de interés para visitantes.

Prestadores de servicios turísticos destacan que cada año aumenta el número de ejemplares, e incluso se ha registrado el nacimiento de ballenas en las aguas cercanas a Zihuatanejo, fortaleciendo la oferta de turismo de naturaleza.

Gala pirotécnica para despedir el año en Ixtapa-Zihuatanejo

Como parte de las actividades para cerrar el año, autoridades y sector turístico informaron que la última noche de 2025 será acompañada por una gala pirotécnica, con la que se dará la bienvenida al nuevo año en este destino de playa.

El evento busca ofrecer a los visitantes una experiencia completa que combine clima cálido, actividades recreativas y espectáculos, en contraste con el frío que predominará en otras regiones del país.