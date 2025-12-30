¿Team frío? Seguirán las bajas temperaturas en México; este es el pronóstico del clima para este 30 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante las próximas horas y la madrugada del martes, se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas del oriente y sureste del país, debido al avance del frente frío número 25 y su interacción con una vaguada en altura.

Las entidades con mayor impacto serán Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Puebla, donde se esperan acumulados elevados de lluvia, además de evento de “Norte” intenso en las costas del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

A este sistema se suma una masa de aire ártico, que provocará un descenso marcado de las temperaturas en amplias zonas del norte, centro y oriente del país, así como probabilidad de nieve o aguanieve en cimas montañosas.

Estados con lluvias intensas y torrenciales

De acuerdo con el pronóstico del clima para este martes 30 de diciembre, se esperan:



Lluvias intensas a puntuales torrenciales: Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y región Olmeca) y Tabasco.

Lluvias muy fuertes a intensas: Veracruz y Chiapas.

Lluvias fuertes a muy fuertes: Puebla, Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias fuertes: Puebla, Veracruz y Yucatán.

Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Hidalgo, Tlaxcala y regiones de Veracruz y Puebla.

Lluvias aisladas: Estado de México, Ciudad de México, Morelos y gran parte del occidente del país.

Evento de “Norte” y oleaje elevado

El frente frío número 25 mantendrá evento de “Norte” intenso, con:



Rachas de 90 a 110 km/h: costas de Veracruz (centro y sur) e Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Rachas de 60 a 80 km/h: costas de Tamaulipas, norte de Veracruz y oeste de Tabasco.

También se prevé oleaje elevado, de hasta:



5 metros en costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec.

3.5 metros en Tamaulipas y norte de Veracruz.

Descenso de temperaturas y heladas

La masa de aire ártico provocará ambiente frío a muy frío, con:



Heladas severas (-10 a -5 grados): zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Heladas (-5 a 0 grados): sierras de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas de 0 a 5 grados: zonas altas de Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

Además, persiste la probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

Pronóstico del clima para el Valle de México

En el Valle de México se espera cielo nublado, ambiente frío por la mañana y muy frío en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será frío a fresco, con probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.



Ciudad de México

Toluca: Mínima de 0 a 2 grados y máxima de 14 a 16 grados.

Habrá viento del norte de 15 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.