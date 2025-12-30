Logo Inklusion Sitio accesible
¿Team frío? Seguirán las bajas temperaturas en México; este es el pronóstico del clima para este 30 de diciembre

El frente frío número 25 provocará lluvias y un marcado descenso de temperaturas en el oriente, sureste y centro de México, según el pronóstico del clima del SMN.

Mapa de sistemas meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional que muestra el frente frío número 25, masa de aire ártico, evento de Norte y zonas de lluvias intensas en gran parte de México.
El frente frío número 25 y su masa de aire ártico generan lluvias intensas, evento de Norte y descenso de temperaturas | SMN
Escrito por:  Viridiana Castillo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, durante las próximas horas y la madrugada del martes, se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas del oriente y sureste del país, debido al avance del frente frío número 25 y su interacción con una vaguada en altura.

Las entidades con mayor impacto serán Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Puebla, donde se esperan acumulados elevados de lluvia, además de evento de “Norte” intenso en las costas del Golfo de México y el Istmo de Tehuantepec, con rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

A este sistema se suma una masa de aire ártico, que provocará un descenso marcado de las temperaturas en amplias zonas del norte, centro y oriente del país, así como probabilidad de nieve o aguanieve en cimas montañosas.

Estados con lluvias intensas y torrenciales

De acuerdo con el pronóstico del clima para este martes 30 de diciembre, se esperan:

  • Lluvias intensas a puntuales torrenciales: Oaxaca, Veracruz (Los Tuxtlas y región Olmeca) y Tabasco.
  • Lluvias muy fuertes a intensas: Veracruz y Chiapas.
  • Lluvias fuertes a muy fuertes: Puebla, Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias fuertes: Puebla, Veracruz y Yucatán.
  • Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Hidalgo, Tlaxcala y regiones de Veracruz y Puebla.
  • Lluvias aisladas: Estado de México, Ciudad de México, Morelos y gran parte del occidente del país.

Evento de “Norte” y oleaje elevado

El frente frío número 25 mantendrá evento de “Norte” intenso, con:

  • Rachas de 90 a 110 km/h: costas de Veracruz (centro y sur) e Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
  • Rachas de 60 a 80 km/h: costas de Tamaulipas, norte de Veracruz y oeste de Tabasco.

También se prevé oleaje elevado, de hasta:

  • 5 metros en costas de Veracruz y Golfo de Tehuantepec.
  • 3.5 metros en Tamaulipas y norte de Veracruz.

Descenso de temperaturas y heladas

La masa de aire ártico provocará ambiente frío a muy frío, con:

  • Heladas severas (-10 a -5 grados): zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.
  • Heladas (-5 a 0 grados): sierras de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Temperaturas de 0 a 5 grados: zonas altas de Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Jalisco y Oaxaca.

Además, persiste la probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote.

Pronóstico del clima para el Valle de México

En el Valle de México se espera cielo nublado, ambiente frío por la mañana y muy frío en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será frío a fresco, con probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

  • Ciudad de México : Mínima de 6 a 8 grados y máxima de 17 a 19 grados.
  • Toluca: Mínima de 0 a 2 grados y máxima de 14 a 16 grados.

Habrá viento del norte de 15 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

