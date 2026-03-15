¿Viste una jacaranda? Tu foto podría darte hasta 50 mil pesos; estos son los requisitos del concurso de Azteca 2026

Con la temporada de jacarandas en su punto más vistoso de México, surgió una nueva oportunidad para los amantes de la fotografía y la naturaleza. A través del concurso Jacaranda Azteca 2026, podrán participar con una imagen de estos emblemáticos árboles y competir por un premio de hasta 150 mil pesos , siempre que cumplan con una serie de requisitos; aquí te decimos cuáles son.

Bases del concurso Jacaranda Azteca 2026

Quienes deseen participar en el concurso deberán seguir una serie de bases y requisitos establecidos por los organizadores, los cuales incluyen:



Se entregarán tres premios de 50 mil pesos , uno por cada categoría.

, uno por cada categoría. Las categorías son: Mejor foto en Instagram, jacaranda más bonita en X, mejor video en TikTok

El concurso busca premiar las mejores imágenes y videos de jacarandas en México durante la temporada de primavera.

¿Quieres ganarte hasta $150,000 pesos por fotografiar jacarandas?.



Regresa la #JacarandaAzteca y en X vamos a premiar la jacaranda más bonita de México



Premio en X:💰 $50,000 pesos



¿Cómo participar?



1️⃣ Toma una foto de una jacaranda

2️⃣ Publícala dando RT con comentario

3️⃣… pic.twitter.com/aAuO4ShfUP — Jorge Nikaido (@JorgeNikaidoB) March 14, 2026

Requisitos para participar

Para competir en la categoría “Jacaranda más bonita en X”, los participantes deben cumplir con lo siguiente:



Tomar una fotografía de una jacaranda. Publicar la imagen en X con un retuit con comentario. Usar el hashtag #JacarandaAzteca26. Incluir la ubicación del árbol fotografiado. Etiquetar en la publicación a:

@RicardoBSalinas

@MLMSalinas

@NinfaSalinas

@JorgeNikaidoB

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Regresa la #JacarandaAzteca y en X vamos a premiar la jacaranda más bonita de México



Premio en X:💰 $50,000 pesos



¿Cómo participar?



1️⃣ Toma una foto de una jacaranda

2️⃣ Publícala dando RT con comentario

3️⃣… pic.twitter.com/eSbTLUtnOP — Ninfa Salinas Sada (@NinfaSalinas) March 14, 2026

Condiciones importantes

La fotografía debe haber sido tomada en 2026.

No se permiten filtros, edición ni imágenes generadas con inteligencia artificial.

Solo se permite una participación por persona.

Este concurso forma parte de una iniciativa que busca destacar la floración de las jacarandas en México, árboles que cada primavera tiñen de color violeta calles, parques y avenidas en distintas ciudades del país.

Datos interesantes de las jacarandas

De acuerdo con la UNAM, las jacarandas que pintan de morado muchas de las ciudades del país no son originarias de México.

Su nombre científico es Jacaranda mimosifolia, que proviene de Sudamérica, principalmente de regiones de Brasil, Bolivia y Argentina.

Sin embargo, se adaptó muy bien al clima del centro de México, especialmente al de la Ciudad de México, donde florece a finales de febrero y abril.

Los investigadores de la UNAM explican que una de las características más llamativas de este árbol es que florecen antes de que broten sus hojas, lo que permite que sus flores moradas cubran completamente las ramas y generen el espectáculo visual que se observa en calles, parques y avenidas.