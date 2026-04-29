El Sol se alineará perfectamente con la cuadrícula de las calles en mayo: ¿Qué es y cuándo ver el Manhattanhenge?

El Manhattanhenge es un evento astronómico y urbano que ocurre solo cuatro veces al año y esta vez quedan unos días para observarlo, te explicamos de qué trata.

En términos simples: es el momento exacto en el que el Sol se alinea perfectamente con la cuadrícula de las calles de Manhattan, Nueva York. Debido a que las calles de la isla están trazadas en una red casi perfecta de este a oeste, el Sol se posa justo en el medio de los cañones de concreto formados por los rascacielos.

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¿Cuándo ver la alineación del sol con la cuadrícula de las calles?

La cita con este espectáculo visual en 2026 tiene dos momentos clave. El 28 de mayo, a las 8:14 de la noche., se podrá apreciar el "medio Sol" asomándose entre los edificios; mientras que el 29 de mayo, a las 8:13 de la noche, el disco solar completo brillará con toda su intensidad a lo largo de las vías transversales. Es el segundo exacto en el que la luz dorada atraviesa la isla de este a oeste, transformando la rutina urbana en un cuadro cinematográfico.

Para quienes buscan la fotografía perfecta, la clave está en ubicarse lo más al este posible en las calles 14, 23, 34, 42 o 57. Desde estos puntos, con la mirada puesta hacia el río Hudson y Nueva Jersey, se logra una vista despejada de esta colisión entre astronomía y vida urbana. No es solo un evento para expertos; es la oportunidad de ver cómo el diseño de una ciudad logra, por unos minutos, atrapar la inmensidad del cosmos.

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¿Qué es y por qué es tan especial el Manhattanhenge?

El fenómeno que hoy paraliza las cámaras de medio mundo debe su nombre al astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien en 2001 bautizó al "Manhattanhenge". El término fusiona la esencia de la Gran Manzana con el misticismo de Stonehenge, aquel monumento ancestral diseñado para alinearse con el Sol.

En Nueva York, la historia se repite de forma involuntaria: la cuadrícula perfecta de sus calles se convierte en un observatorio astronómico moderno donde el Sol se posa exactamente a la mitad de los cañones de concreto.

La alineación perfecta: El Sol poniente brilla directamente a lo largo de cada calle transversal, bañando ambos lados de los edificios con una luz dorada intensa.

El diseño urbano:

No es un evento natural al 100%, sino una coincidencia entre la astronomía y el diseño de la ciudad de 1811.

Los tipos de evento:

Sol completo: Cuando el disco solar entero se ve justo por encima del horizonte entre los edificios.

Medio sol: Cuando solo la mitad superior del Sol es visible en la línea de las calles.

¿Cuándo ocurre el Manhattanhenge?

Suele suceder alrededor del Memorial Day (finales de mayo) y del All Star Break (mediados de julio). En 2026, las fechas estimadas para verlo son el 29 y 30 de mayo, y nuevamente el 12 y 13 de julio.

¿Dónde se ve mejor?Las mejores calles para observar este espectáculo son las calles transversales más anchas que tienen vistas despejadas hacia Nueva Jersey (el oeste):

Calle 14

Calle 23

Calle 34 (donde está el Empire State)

Calle 42 (donde está el edificio Chrysler)

Calle 57

Es el "momento Instagram" por excelencia de Nueva York, donde miles de personas se detienen literalmente en medio de las avenidas para capturar el segundo en que la ciudad parece estar hecha de fuego.