¡Rifará su auto! Jahir Ocampo se aferra los Juegos Olímpicos pese al nulo apoyo de Conade

Los últimos meses han estado llenos de inconvenientes en las disciplinas acuáticas para México, pues debido al conflicto interno y externo que tiene la Federación Mexicana de Natación (FMN) con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el apoyo a los atletas mexicanos se ha visto mermado. Por este motivo, atletas como Jahir Ocampo han decidido tomar otro tipo de medidas para financiar sus entrenamientos de cara a los Juegos Olímpicos.

A un año de la justa olímpica y con la meta puesta en lograr la clasificación en el campeonato mundial, el clavadista mexicano dio a conocer que se ve en la necesidad de rifar su auto con el objetivo de tener los recursos para poder aspirar a París 2024, por lo que fue entrevistado en Hechos AM para dar a conocer su caso.

“No vemos nosotros, como deportistas, cuándo se pueda resolver esto”, explicó el atleta olímpico. “Nosotros no podemos estar sentados esperando que se resuelva. Estamos a un año de los Juegos Olímpicos, es el ciclo más importante”.

El clavadista, Jahir Ocampo, rifará su auto de lujo para poder ir a los Juegos Olímpicos

Tampoco podemos estar tratando de resolverlo nosotros, porque nos desenfocamos de lo que sí debemos estar haciendo, que es entrenar 6-7 horas diarias Jahir Ocampo para Hechos AM

¿Qué está pasando entre la Conade y la Federación Mexicana de Natación?

Jahir Ocampo aprovechó el espacio para explicar de dónde nace el problema del nulo apoyo de la Conade a los atletas pertenecientes a la Federación Mexicana de Natación, como los clavadistas y el equipo de natación artística, que recientemente deslumbró en el mundial de su disciplina.

“El problema nace y emana desde la Federación Internacional de Natación (FIN), que desconoce al presidente de nuestra Federación (Kiril Minchev Todorov). Si no se resuelven las cosas entre las dos federaciones, Conade y la FMN no van a sacar ni un peso”, afirmó el deportista mexicano.

Y es que Todorov se encuentra vinculado a proceso por el delito de peculado; sin embargo, no ha sido deslindado de su cargo al frente de la FMN y los fondos para los atletas no pueden ser entregados a los atletas de forma correspondiente.

“Todo el recurso tiene que salir a través de la Federación, pero si se desconoce a la FMN (por parte de la FIN), no pueden hacer las competencias porque no tiene validez con el organismo internacional. (...) Mientras no compitamos, los recursos de Conade no van a salir”, sentenció al respecto.

Ante esta situación y a través de sus redes sociales, Ocampo dio a conocer que realizará una rifa con 333 boletos. El premio será el auto que ha pagado con el sudor de su trabajo, el cual le ha abierto puertas de todo tipo, como participar en una de las últimas ediciones de Exatlón. Se trata de un Mercedes-Benz y para participar solo basta con comprar un boleto con precio de 2 mil pesos.

“Me desperté el sábado, y dije: ¿Qué hago, qué tengo? Está el carro. Pues lo rifo. 333 boletos, más o menos sale el viaje, lo del carro, pues ya con eso”, explicó el clavadista mexicano, quien aseguró que todavía hay boletos y que toda su información se puede encontrar en sus redes sociales.