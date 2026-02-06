¡Rumbo al Super Bowl! Jalisco envía cargamentos récord de aguacate a Estados Unidos

En los huertos de Ciudad Guzmán, Jalisco , no hay tiempo que perder. Los cortadores apuran el paso para seleccionar el aguacate de mayor calidad que cruzará la frontera con destino a Estados Unidos, exclusivamente para la fiesta del Super Bowl 2026.

Son los últimos cargamentos de una temporada que no solo promete grandes ventas, sino también un nuevo récord histórico.

Miles de toneladas de aguacate de Jalisco llegarán a Estados Unidos

Este año se enviarán 120 mil toneladas de aguacate para el gran juego, una cifra que marcará un hito en las exportaciones mexicanas.

Jalisco aporta entre el 11 y 12 por ciento de ese volumen en estas fechas, consolidándose como una pieza clave en el abastecimiento del llamado “oro verde”.

“Orgulloso porque es el fin ¿no? Es el fin llegar a mercados y qué mejor que lo tenemos a la vuelta a la esquina y que consumen muchísimo”, expresó Rigoberto Medina Villanueva, productor de aguacate en la entidad.

Detrás de cada fruto hay años de trabajo y largas jornadas en el campo. “Para llegar a tener esta calidad de fruta se requiere muchos años de esfuerzo; esta fruta la vemos por unos meses, pero detrás hay mucha historia, que nos ha costado muchísimos años para poder lograr y llegar a una calidad”, añadió el productor.

Rompen récord en envíos de aguacate a Estados Unidos

En más de 45 mil hectáreas se cultiva el aguacate jalisciense. Los tractores cargan la cosecha rumbo a los empaques, donde literalmente les sacan brillo antes de su viaje. Cada día, más de 30 camiones parten hacia la frontera.

“Entre el fin de semana y hoy y mañana salen los últimos embarques. Esto para nosotros es un gran evento”, señaló José Manuel Mendoza, director de empaque en Jalisco.

Hace dos semanas, México rompió el récord de envíos de aguacate a Estados Unidos, impulsado por la demanda del Super Bowl. “Estamos listos”, afirmó Saúl Medina, presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate en Jalisco.

Con la mirada puesta ahora en Asia, China y Corea del Sur se perfilan como los próximos destinos para seguir llevando el oro verde mexicano a nuevas mesas alrededor del mundo.