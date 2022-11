Siguen buscando a Fermín a un año de su desaparición en Jalisco

Desde el 21 de octubre del 2021, Fermín está desaparecido, ese día se encontraba con su familia en el fraccionamiento Ruiseñores en el municipio de Tala, Jalisco cuando un comando llegó a su domicilio a las dos de la mañana y lo privaron de la libertad frente a sus pequeños hijos.

En esta acción Fermín resultó herido en la pierna izquierda con una arma de fuego, tenía tres meses que había llegado de Estados Unidos, en donde trabajo durante algún tiempo para poner un negocio propio.

Con trabajo obtuvo dinero y compra mototaxis, ya tenían diez.

El área de desaparecidos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco ya emitió una ficha de búsqueda y desde hace un año dicen están trabajando en las diligencias.

A un año de la desaparición de Fermín

“Ya ha pasado un año y no sé de mi esposo, es desesperante no saber dónde está, yo lo busco por todos lados, simplemente que hagan una llamada anónima y me digan dónde dejaron a mi esposo”, son las palabras de Gabriel, una mujer desesperada, angustiada y triste por no conocer el paradero de su esposo Fermín.

Desapareció el 21 de octubre del 2021 en el fraccionamiento Ruiseñores en el municipio de Tala, un comando armado llegó a su domicilio a las dos de la mañana y lo privaron de la libertad frente a sus pequeños hijos.

Era “una persona reconocida, le pregunté si era él y me dijo que sí, después entra otra persona que estaba desaparecida desde agosto y participa en el levantón, dos personas fueron identificadas por nosotros”, comentó Gabriela.

Gabriela por su seguridad se salió de Tala con sus pequeños debido a que teme por su vida.

Ella constantemente sale a búsquedas de campo con el colectivo “Luz de Esperanza” para ver si da con el paradero de su esposo.

Un año en donde las investigaciones no han rendido frutos, lo peor es que se acerca Navidad y sus hijos esperan que su padre llegue.

“Es muy difícil porque mis hijos están muy tristes porque se acerca la Navidad y lo único que quieren es ver a su papá”, agregó Gabriela.