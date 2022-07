Feminicidio de Luz: No desecharán ninguna línea de investigación

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no se descartará ninguna línea de investigación en el feminicidio de Luz Raquel Padilla y se comprometió a que las investigaciones irán hasta el fondo para dar con los responsables del feminicidio.

Durante su participación en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Puerto Vallarta, Jalisco, Alfaro fue cuestionado sobre el crimen e informó que Luz Raquel tenía vigente una orden de protección por parte de las autoridades, mientras que su vecino y presunto agresor, ya detenido, tenía restringido acercarse a ella.

“Queremos ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso, no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación, se quiere ir a fondo, vamos a dar con los responsables”, dijo,

El gobernador explicó que el caso se trató durante la reunión del gabinete de seguridad, que sesionó en la octava zona naval de Puerto Vallarta con la presencia del fiscal del estado.

#EnLaMañanera | Aunque Luz Raquel Padila quien falleció tras ser quemada en Zapopan, Jalisco, tenia una orden de protección, el gobernador @EnriqueAlfaroR aseguró que la policía municipal sí cumplió con su labor y que no hay certeza de que su vecino sea el autor del ataque pic.twitter.com/DV2YEcW2St — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2022

Darán apoyo al hijo de Luz Raquel

Alfaro aseguró que se tomaron ya medidas necesarias para que el hijo de Luz Raquel tenga garantizado el apoyo del gobierno estatal y municipal.

Y tras reiterar que se trata de un hecho terrible que ha lastimado la entidad, podría generar un mensaje distinto en materia de seguridad, pues se han logrado reducir la cifra de feminicidios.

“La investigación va a seguir su curso, no vamos a cancelar ninguna línea de investigación, estaremos informando a la mesa de seguridad los avances y fue uno de los temas sobre la mesa”, agregó.

Insistió en que “la presencia y el acompañamiento de la policía municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección que estaba judicializada”.

Y precisó que la orden de protección fue emitida en contra una persona en específico, quien ya está detenido, sin embargo -aclaró- que no se tiene aun la certeza de la participación de los hechos hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a la conclusión, por lo que “hay que manejar la información con cuidado”.