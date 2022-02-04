Adiós al jamón rosado, Francia reduce uso de nitritos en embutidos

Actualmente en Francia, el 90 por ciento de los embutidos incluyen nitritos que son utilizados en el proceso de curación de las carnes que terminarán siendo jamón, tocino y salchicas. Precisamente son los nitritos los que le otrogan ese color característico en el jamón rosado y resto de carnes frías.

La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que pretende reducir gradualmente el uso de nitritos en las carnes curadas, además de que ordenó una revisión de sus posibles riesgos para la salud, este informe deberá estar listo para finales del mes de junio.

Je mène cette bataille contre les #nitrites depuis 4 ans, et je ne peux pas cautionner ces méthodes du gouvernement.

Retrouvez mon intervention qui a été un vrai succès vu les huées des députés macronistes ! 😉#DirectAN pic.twitter.com/hDCjbWrulq — Loïc Prud'homme (@PrudhommeLoic) February 4, 2022

Generalmente, las sales de nitrito (nitritos) se utilizan en la elaboración de en carnes curadas como el jamón, el tocino y las salchichas. Estas ayudan a prolongan la vida útil de las carnes procesadas, además de que otrogan a los embutidos ese cocido color rosado.

Cabe recordar en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud clasificó a la carne procesada como cancerígena porque el curado, mediante la adición de nitratos, nitritos o el ahumado, puede conducir a la formación de sustancias químicas potencialmente cancerígenas.

Stop aux nitrites ajoutés dans notre alimentation https://t.co/CLDhW0DPvG — Eve (@RachelMonfraix) February 4, 2022

¿Es fin del jamón rosado en Francia?

Propuesto por Loïc Prud'homme, un diputado del partido MoDem, que forma parte de la coalición gobernante del presidente de Francia, el nuevo proyecto de ley no establece una prohibición total, sin embargo fija un calendario para reducir el uso de nitritos a partir del año 2023.

A finales del mes de junio, la agencia nacional de salud de Francia publicará un artículo sobre los riesgos para la salud por el uso de los nitritos, luego de esto, el Gobierno "galo" tendrá un plazo de 12 meses para trazar una trayectoria de reducción o eliminación progresiva de este conservador.

[CP] Proposition de loi sur les #nitrites : L’Assemblée nationale confirme que les décisions de santé publique doivent s’appuyer sur les avis scientifiques officiels. https://t.co/GQn3OyoA4Q — FICT (@FICT_FRANCE) February 4, 2022

En la actualidad, el 90 por ciento de los embutidos en Francia, incluyen nitritos, aunque algunas empresas grandes como Herta o Fleury Michon, ya han estado experimentando con productos sin nitritos, según informó Fabien Castanier, director de la federación de la industria de la carne curada FICT.

Cabe señalar que la aplicación de la nueva ley correspondería a un nuevo Gobierno de Francia tras las elecciones presidenciales programadas para el mes de abril.

Se estima que cerca de 300 pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración de embutidos tendrían dificultades para fabricar sus productos sin el uso de nitritos, ya que la falta de este conservador reduciría la vida útil dle jamón rosado y otros embutidos, además de que aumentaría el riesgo de infección bacteriana.