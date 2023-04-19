Los deportes de alto contacto como el futbol alguna vez se consideraron prohibidos para las personas mayores debido al riesgo de lesiones. Pero en Japón, donde las personas mayores de 65 años representan casi un tercio de la población del país, las personas mayores más activas y relativamente saludables están cambiando las percepciones de lo que pueden hacer las personas mayores, por ejemplo, ser jugadores de futbol.

En el saque inicial, los equipos corren por el campo, luchando para pasar el primer balón al portero contrario. Puede ser cualquier partido de futbol amateur, excepto que en este caso, todos los jugadores tienen 80 años o más.

Yutaka Ito / Secretario General de Futbol For Life:

“Creo que es como la estructura de la sociedad japonesa. Puede ser una sociedad que envejece, pero la gente aún puede disfrutar haciendo este tipo de cosas. Creo que es un muy buen ejemplo de esto”.

Ito es parte de un equipo que creó una liga de futbol para mayores de 60 años en 2002. Cuando comenzó, solo había cuatro equipos para jugadores de 70 años o más. Este año, hay 18, incluidos los que forman parte de la liga de mayores de 80 años, y se prevé que el número aumente a 26 para 2026.

¡Viejos los cerros! Japón presume liga de futbol para jugadores mayores de 80 años.

En Japón la liga para jugadores mayores de 80 años tiene 18 equipos

La edad media de los jugadores de los tres equipos mayores de 80 años que componen la liga oscila entre los 82 y los 84 años. A los 93 años, el exdiseñador de autos de carreras y portero del equipo White Bear, Shingo Shiozawa, es el hombre más viejo en el campo.

"Debe ser alrededor de 30 años desde que fui el portero en un partido. Más de 30 años", dice, cambiando al inglés para enfatizar su punto, dice Yutaka Ito, secretario general de Futbol For Life, una organización responsable de establecer las ligas de futbol senior de Tokio.

Para Ito, la expansión de la liga en las últimas dos décadas es una señal alentadora para la población encanecida de Japón. Jugar futbol ofrece a las personas mayores más que solo ejercicio. También es una oportunidad para socializar y hacer nuevos amigos con diferentes orígenes.

"El espíritu de las personas y su salud física se están enriqueciendo. Las personas están probando muchas cosas, por eso, incluso si la sociedad envejece, los ancianos están sanos y esta es una buena dirección", dice.