Tensión entre Javier Milei y Pedro Sánchez aumenta, ¿qué ha pasado entre ambos?

La tensión entre Javier Milei, presidente de Argentina, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, aumenta. En su visita a Madrid para recibir una condecoración del gobierno de la capital, opositor al gobierno nacional, el mandatario argentino tuvo duras palabras para su homólogo español y el socialismo que predica.

“Y una frase de Hayek, que dice que si los socialistas entendieran de Economía, no serían socialistas, bueno parece que una de las excepciones que hacen a la regla la tienen ustedes con el señor Sánchez, que evidentemente, digamos, a pesar de haber estudiado Economía, o no entendió o le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles, pero tengo esperanzas de que estén despertando como despertó la Argentina”, expresó el presidente argentino.

Es el segundo señalamiento de Javier Milei contra Pedro Sánchez en menos de cuatro días, pues a principios de esta semana lo llamó cobarde.

Señalan a Milei de haber consumido sustancias prohibidas

La desavenencia empezó cuando Milei llegó a la Casa Rosada. La inasistencia del español a su toma de posesión fue la primera gota en el vaso de la discordia, pero todo estalló cuando el Ministro de Transporte de España, Óscar Puente, insinuó que antes de la primera visita del presidente argentino a España, este había consumido sustancias prohibidas.

“Yo he visto a Milei en la tele y yo dije, según le he estado oyendo, cuando salió no sé en qué estado y previa la ingesta o después de qué sustancias”, comentó Óscar Puente.

Desde entonces, Javier Milei no ha dejado que la discusión termine. Al contrario, cada que puede la alimenta. El rechazo de las autoridades españolas a las declaraciones de Milei, llevó al gobierno a retirar su Embajada del país sudamericano el mes pasado.

Esta decisión es apenas una de las tantas que podrían venir en los próximos meses, pues las discrepancias están lejos de terminar.