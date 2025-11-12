La familia Matías Carrillo se prepara para recibir la mejor noticia justo a tiempo para las festividades decembrinas. La niña Jazlyn Zolet, de tan solo dos años, está a punto de concluir su compleja recuperación médica y regresará a su país natal, México, previsiblemente en el plazo de un mes. La pequeña sobrevivió a la explosión de una pipa en el puente de la Concordia, Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, gracias al acto heroico de su abuela, Doña Alicia, quien la protegió con su cuerpo en el momento del impacto.

Su abuela, Doña Alicia, sacrificó su vida para salvarla durante la explosión

El gesto de Doña Alicia, la “abuelita heroína” que perdió la vida al interponerse para salvar a su nieta, fue calificado por su hija como un acto de inmensa valentía. “Mi madre es una mujer grandiosa, la verdad. Muy muy valiente por arriesgarlo todo por mi bebé,” expresó su hija. A pesar de la dolorosa pérdida, la mejoría de la niña, se ha convertido en un motor de esperanza y admiración para la familia.

A pesar de sufrir quemaduras de tercer grado, la evolución de Jazlyn ha asombrado a los especialistas del Hospital Shriners en Galveston, Texas. La menor fue trasladada a esta institución el 15 de septiembre. Sorprendentemente, a solo una semana de su ingreso, ya había sido dada de alta de la unidad de cuidados intensivos. Los médicos destacan su “carisma” y “fortaleza”, atribuyendo su rápida mejoría, en parte, a su buen estado nutricional previo. Los injertos de piel a los que fue sometida respondieron de manera excepcional, sin que se reportara ninguna complicación.

Jazlyn asiste a terapia intensiva; así es su estado de salud

La evolución positiva de la menor ha sido constante. Luego de haber pasado por un total de cinco intervenciones quirúrgicas, Jazlyn se encuentra ahora inmersa en una fase intensiva de rehabilitación enfocada en recuperar la movilidad de sus manos y pies. La niña asiste a terapias dos veces al día, donde se trabaja con una pelota de espuma especial. Este ejercicio busca no solo restaurar la elasticidad de la piel dañada, sino también regenerar los músculos que se vieron afectados.

Actualmente, madre e hija residen temporalmente en un alojamiento especial. Ahí, el equipo médico capacita a la progenitora sobre los cuidados postoperatorios necesarios que deberá brindarle una vez regresen a casa. Entre estos, el baño diario representa un momento doloroso, pero es un paso indispensable para estimular una pronta y eficaz regeneración cutánea de la piel.

Esta “pequeña guerrera”, como es llamada por sus seres queridos, demuestra una capacidad de recuperación que supera las expectativas. Su inminente regreso al país es el mayor aliciente para los Matías Carrillo, quienes viven la alegría de la mejoría de Jazlyn en medio del profundo luto por la pérdida de Doña Alicia. Su evolución positiva se consolida como un símbolo de esperanza y resiliencia para la familia afectada por la tragedia.

