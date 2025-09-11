Logo InklusionSitio accesible
“Sentí como la flama me alcanzó a tocar la cabeza": víctima de explosión de pipa en Puente la Concordia, Iztapalapa

Alejandro Velázquez, una de las víctimas de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, narra cómo vivió los momentos del accidente.

explosion pipa iztapalapa.jpg
Un hombre contó como sobrevivió a la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.|SSC y C5 de CDMX / FIA
Escrito por: Iván Ramírez
Alejandro Velázquez es una de las víctimas de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, quien contó cómo fue el momento en que fue alcanzado por las flamas.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), el hombre relató los momentos de angustia en este percance que dejó un saldo de 70 lesionados y 18 vehículos dañados debido a la onda expansiva de las llamas.

“Sentí como la flama me alcanzó a tocar la cabeza": víctima de incendio de pipa

El hombre relató que viajaba a bordo de una unidad del Trolebús elevado que pasa por la zona oriente de la CDMX y que cruzaba muy cerca del punto del flamazo cuando las llamas se elevaron.

Notas